Bir dolar kaç TL? 23 Aralık Pazartesi dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 23 Aralık Pazartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Alış 5,9370 Satış 5,9405

DOLAR NE KADAR?

Aralık ayına 5,74 lira ile başlayan Amerikan Doları kuru, 25/11/2019 tarihinde 5,7396 lira ile son bir ayın en düşük, 19/12/2019 tarihinde ise 5,9431 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %1,62 değişim gösteren Amerikan Doları kuru şu an 5,9405 liradan işlem görüyor.

20 Aralık 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Kısa süreli ani yükseliş dikkate alınmazsa 30 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar/TL’deki artışta bireysel yatırımcıların alımlarının yanı sıra yıl sonu kaynaklı kurumsal döviz talebi de etkili oluyor.

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.9403 TL, satışta 5.9439 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 20.12.2019 tarihiyle saat 08:38'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.9439 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.9439 Türk Lirası satın alınabilir.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, Alış 6,5841 Satış 6,5886 seviyesinde bulunuyor .

Aralık ayına 6,37 lira ile başlayan Euro kuru, 25/11/2019 tarihinde 6,3218 lira ile son bir ayın en düşük, 19/12/2019 tarihinde ise 6,6140 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %1,01 değişim gösteren Euro kuru şu an 6,5872 liradan işlem görüyor.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 23 Aralık Pazartesi

TL son günlerde gelişmekte olan ülke para birimlerinin aksi yönde hareket ederek değer yitirken, dolar/TL’de oynaklık da arttı. Oynaklıktaki artışın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıkladı.

BDDK’nın açıkladığı karara göre bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadesine yedi gün veya daha kısa süre kalan, vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10’unu geçemeyecek.

Analistler BDDK’nın adımının kurda son dönemde yaşanan oynaklığın azaltılması adına yapıldığını belirtiyor.

İş Yatırım Kısa Vadeli Stratejiler bölümünden Halil Barışkan, BDDK ve TCMB’nin adımının Londra’daki swap piyasasını yurtiçine kaydırmayı amaçladığını söyleyerek, “Kurdan ziyade Londra swap faizlerinde etkisini gördük, faizlerin %10-11’lerden %4.5’lere gerilemesine neden oldu” dedi.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 20 Aralık 2019

20.12.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ahlatcı Yatırım – DolarTL, USD/TRY Paritesi Yorumu

Hafta içerisinde gerçekleştirilen Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararlarının kur üzerindeki etkilerinin devam ettiği gözlenirken haftanın son işlem gününde yurtiçinde açıklanan Sanayi Üretimi verisinin Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşerken, bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artmasının sınırlı etkileri takip edildi. Gün içerisinde ABD’de Perakende Satışların yüzde 0,5’lik beklentinin altında kalarak Kasım ayında yüzde 0,2 artmasının sınırlı etkileri izlenirken, akşam saatlerinde ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında ilk fazın imzalanması sonrasında iki ülkenin açıklamaları doğrultusunda ticaret iyimserliğinin arttığı gözlendi. Gün sonunda açıklanan veriler ve takip edilen ticaret gelişmeleri ile birlikte kurun kazançlarını sürdüğü izlendi.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Kur tarafında TCMB ve FED’in kararları sonrasında hareketlilik artarken siyasi ve jeopolitik risk unsurlarına yönelik gelen haber akışları fiyatlamalarda baskılanmaya neden oldu. Şu anda 5.8000 bölgesinin üzerinde işlem gören kur fiyatlamalarında buranın üzerinde tutunma sağlanması halinde 5.8225, 5.8500 ve 5.8850 ara direnç seviyeleri önemli olacakken yukarı yönlü hareketliliğin hız kazanabilmesi için 5.9200 ana direnç seviyesinin geçilmesi gerekebilir. Ancak kur tarafında yaşanabilecek geri geri çekilmelerde ise; 5.7700 desteğinin altında kalıcılık sağlanması durumunda yeniden 5.7500- 5.7000 bandına dönüş hareketi gelebilir.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Geçtiğimiz hafta USDTRY paritesinde volatilite oldukça fazlaydı. FOMC ve TCMB kararları ile birlikte paritede hareketlilik arttı. Zaman zaman 5.76 seviyelerini test eden parite yeni hafta ile birlikte 5.81 seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta TCMB faiz oranında 200 baz puan indirim yoluna gitmişti. Piyasalardaki beklentilere paralel olarak gelen bu karar TL üzerinde büyük bir baskı oluşturmadı. Merkez Bankası’nın beklentilerden daha sert müdahale etmemesi ile birlikte hafta içerisinde paritede bir miktar gevşeme hareketleri gözlemlendi. Diğer yandan Amerika ile Çin arasında 1. Faz ticaret anlaşmasında kısmi anlaşılması gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir miktar rahatlama gerçekleştirdi. Bu rahatlama arasında TL varlıklarıda yer aldı. Haftanın ilk işlem gününde piyasalar yurtiçinden gelecek olan Perakende Satışlar ve Çeyreklik İşsizlik Ortalaması verilerini takip edecek. Veriler 10:00’da açıklanacak. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 5.80 üzerinde uzun süre duruşlar yukarı yönlü hareketlenmelerin devam etmesine neden olabilir. Sırasıyla 5.82480 – 5.85109 – 5.86866 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.79143 – 5.76503 – 5.73615 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.