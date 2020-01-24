.Bir dolar kaç TL? 24 Ocak Cuma dolar ne kadar? Dolar ne olur?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 24 Ocak Cuma bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Ocak Cuma güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Piyasalar haftanın son işlem gününde Davos zirvesinin yankılarını takip edecek. Dolar/TL 5.93 seviyesinden haftayı kapatmaya hazırlanıyor.

24 Ocak 2020 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.9328 TL, satışta 5.9358 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 24.01.2020 tarihiyle saat 08:29'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.9358 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.9358 Türk Lirası satın alınabilir.

Dolar/TL haftanın son gününe 5,93 seviyesinden başladı.

Dolar/TL’de geçen Cuma günü başlayan satış baskısı önceki gün Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla kısmen azaldı.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.5541 TL, satışta 6.559 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 24.01.2020 tarihiyle saat 08:25'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.559 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.559 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 24 Ocak 2020

TCMB’nin yarattığı iyimserliğe rağmen yatırımcıların Çin’de ve hatta diğer ülkelerde yeni korona virüsünün yayılması konusunda endişelerle küresel piyasalar baskı altında.

TL’deki son günlerdeki satış baskısına rağmen bankacılar CDS, tahvil, eurbond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm olduğuna da dikkat çekiyorlar.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal önceki gün Davos’ta canlı yayında yaptığı açıklamalarda, geçen yıl 1,200 baz puanlık önden yüklemeli, bu ay 75 baz puanlık ölçülü bir faiz indirimi gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki adımların “ölçülü” olabileceğini, enflasyonda ise tek haneli seviyelerin yıl ortasından itibaren görüleceğini söyledi.