.Bir dolar kaç TL? 25 Kasım Pazartesi dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 25 Kasım Pazartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Kasım Pazartesi güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL geçen hafta aşağı yönlü seyir izledikten sonra bu sabah güne 5.72 seviyesinin hemen altında başladı.

25 Kasım 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar/TL geçen hafta 5.75’ten 5.70’e doğru aşağı yönlü bir seyir izledikten sonra haftanın son işlem gününde negatif ayrışarak sınırlı yükseliş gösterdi.

Dolar/TL bugün saat 07.00 itibarıyla 5.7143-5.7173 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Son dönemde TL’nin oynaklığı oldukça azalmış durumda. Küresel piyasalarda gelişmekte olan ülkelere yönelik zaman zaman görülen iyimser seyir TL’yi destekliyor. Ancak son dönemde ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik endişeler bu etkileri sınırlıyor.

Yine de bankacılar bunun ötesinde TL ve TL cinsi yatırım araçlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan negatif ayrışmanın bugün fiyatlamaları “cazip” hale getirdiğine de dikkat çekiyorlardı.

Bankacılar, TL cinsi yatırım araçlarındaki mevcut fiyatlamaların önümüzdeki yılın özellikle ilk iki ayı için önemli bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyorlar. Her ne kadar bu yılın bitmesine bir aydan uzun bir süre bulunsa da piyasalarda yıl sonlarında görülen hacim düşüşleri başlamış durumda.

İşte Merkez’in yıl sonu dolar beklentisi

Merkez Bankası kasım ayı Beklenti Anketi İstatistikleri'ni açıkladı. Ankete göre dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 6.0473 TL iken bu anket döneminde 5.9055 TL'ye geriledi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla gerçekleştirdiği “2019 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi”ni yayımladı. Bir önceki anket döneminde yüzde 1,13 olan kasım ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,82’ye geriledi. Aralık ayı TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 0,93’ten yüzde 0,72’ye indi.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 12,69’dan kasımda yüzde 12,18’e düştü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, yüzde 11,18’den yüzde 10,46’ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,76’dan yüzde 9,16’ya geriledi.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.3236 TL, satışta 6.3277 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 20.11.2019 tarihiyle saat 08:35'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.3277 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.3277 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 25 Kasım Pazartesi

Dolar/TL bugün saat 07.00 itibarıyla 5.7143-5.7173 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

YILIN SON FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise 12 Aralık’ta yılın son faiz kararı olacak.

Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini ancak küresel düşük faiz politikalarının ve TL’de oynaklığın oldukça azalmış olmasının TCMB’nin elini kuvvetlendirdiğini belirtiyorlar.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.

TCMB’NİN SON PPK’SI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise TCMB’nin 12 Aralık’taki yılın son faiz kararı olacak.

Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini ancak küresel düşük faiz politikalarının ve TL’de oynaklığın oldukça azalmış olmasının TCMB’nin elini kuvvetlendirdiğini belirtiyorlar.

MERKEZ’İN YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,0473’ten 5,9055’e indi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre azalışla 6,4097’den 6,3239’a düştü.

Bir önceki anket döneminde eksi 852,2 milyon dolar olan olan yıl sonu cari işlemler dengesi beklentisi, bu dönemde 585,8 milyon dolar cari fazla şeklinde gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde eksi 12,8 milyar dolar olan 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi de bu anket döneminde eksi 13,3 milyar dolar oldu.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 14 OLDU

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, yüzde 0,09’dan yüzde 0,3’e, 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3’ten yüzde 3,1’e yükseldi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 15,86’dan yüzde 13,83’e indi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 11,22 olarak kayıtlara geçti.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 25 Kasım 2019

25.11.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Çarşamba günü Erdoğan ile Trump’ın Amerika’da gerçekleştirdiği görüşme parite için önemli konuların başındaydı. Beklenildiği gibi iki liderin arasında gerçekleşen görüşme sonrası yapılan ılımlı adımlar piyasalardaki gerginlikleri bir miktar azalttı. USDTRY paritesi dalgalı bir seyir izlerken yaklaşık olarak 3 haftalık sürede 5.80 seviyesinin altında fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Dün Kredi Derecelendirme Kuruluşu olan Moody’s’in Küresel Makro Görünüm 2020-2021 raporu takip edildi. Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri arttı. Ek olarak raporda küresel ekonominin resesyone girmesinin beklenmediği belirtildi. Diğer yandan TCMB’nin Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporu yayınlandı. Raporda merkez bankasının brüt döviz rezervlerinin geçtiğimiz hafta 2.84 milyar dolar düşerek 75.4 milyar dolara indiği görüldü. Gün içerisinde sabah saatlerinde yurtiçinden Perakende Satışlar ve Çeyreklik İşsizlik Ortalaması verileri takip edilecek. Gelen veriler ile TL kanadında volatilite artacaktır. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak incelediğimizde sırasıyla 5.75984 – 5.78117 – 5.80896 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 5.73371 – 5.71548 – 5.68750 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Kur tarafında Çarşamba günü düzenlenen Erdoğan-Trump zirvesi sonrası piyasalar beklediği yanıtları alamazken fiyatlamalarda sınır kaldı. Özellikle Beyaz Saray’ın, S-400 konusunda Rusya ile ortaklığın son verilmemesi halinde yaptırımların masada olduğuna yönelik söylemleri riskleri canlı tuttu. Teknik olarak, 5.74 seviyelerinde dengelenme söz konusu iken aşağı yönlü atakların derinleşmesi için 5.70 önemli destek noktası olarak karşımıza çıkmakta. Buranın kırılması halinde, 5.6500, 5.6000 ve 5.5750 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak kur tarafında yaşanacak yukarı yönlü ataklar için 5.7850, 5.8225 ve 5.8500 direnç noktaları takip edilebilir.