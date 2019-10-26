Bir dolar kaç TL? 26 Ekim Cumartesi dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 26 Ekim Cumartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Ekim Cumartesi güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

TCMB'nin beklentilerin üzerinde faiz indirmesinin ardından dolar/TL bu sabah güne 5.7783 seviyesinin hemen başladı.

26 Ekim 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın beklentilerin üzerinde faiz indirmesinin ardından dolar/TL bu sabah güneTCMB'nin beklentilerin üzerinde faiz indirmesinin ardından dolar/TL bu sabah güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim’de politika faizini beklentilerin üzerinde indirmesinin ardından dolar/TL yönünü değiştirdi.

EURO TL NE KADAR?

Euro/TL ise 6,42 seviyelerinde yer alıyor.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 25 Ekim Cuma

Merkez Bankası’nın (TCMB) Ekim’de politika faizini beklentilerin üzerinde indirmesinin ardından dolar/TL yönünü değiştirdi.Dolar/TL saat 07.04'de 5.7661/5.7680 seviyelerinden işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim’de 250 baz puan indirimle %14’e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.Reuters’ın 21 kurumun katılımıyla yaptığı ankette oluşan medyana göre TCMB’nin bugün 100 baz puan indirime gitmesi beklenirken, sadece bir katılımcı 200 baz puan indirim öngörüyordu.

Buna karşılık işlemciler indirimin 150-200 baz puan civarında olacağını tahmin ediyor, bunun üzerinde bir miktar ise pek fiyatlanmıyordu.

Enflasyonun yılsonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık’ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada gelecek hafta yılın son Enflasyon Raporu’nda verilecek mesajlar izlenecek.

Bir bankanın döviz masası müdürü, “TCMB’nin kararı ilk etapta TL’yi baskı altında bıraktı. Ancak yaşanan baskı yapılan indirime kıyasla sınırlı kaldı. Küresel düşük faiz konjonktüre ve son dönemde jeopolitik risklerdeki azalma nedeniyle tepki sınırlı” dedi.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 25 Ekim 2019

25.10.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Salı günü Türkiye’nin Suriye konusunda Rusya ile mutabakata varması, ardından Milli Savunma Bakanlığı’nın Suriye’de yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı açıklaması ve dün Trump’ın ‘Türkiye’ye yönelik yaptırımları kaldırma talimatı verdim’ açıklaması USDTRY paritesinde gevşeme hareketleri gerçekleştirdi. TL kanadında son günlerin gündemi bu konu olurken bugün başrolü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alacak. Bugün gerçekleşecek olan toplantı sonrasında piyasaların genel beklentisi faiz oranlarında indirim yoluna gidileceği yönünde ağırlık kazanmış durumda. Ortalama 100 baz puanlık indirim beklentisine karşılık jeopolitik risklerin bir miktar azalmasına paralel olarak ‘daha büyük bir adım gelebilir mi?’ soruları da piyasalar tarafından soruluyor. Bu sorular ise TL üzerinde bir miktar baskı oluşturuyor. Karar TSİ 14:00’da açıklanacak. Bu sebeple TL kanadında volatilite oldukça artacaktır. TL kanadında hem küresel bazda hemde ekonomik bazda yoğunluk oldukça fazla. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 5.79367 – 5.85855 – 5.90086 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.74289 – 5.70043 – 5.64981 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Kur tarafında Suriye merkezli haber akışları volatilite yaratmaya devam ediyor. Güvenli bölge konusunda ABD‘nin ardından Rusya ile mutabakat sağlandı. Yapılan bu anlaşmaya dair dış ülkelerden gelen açıklamalar ise şuana kadar olumlu yönde. Bu durumda TL varlıklarına pozitiflik katmakta. Öte yandan dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye yönelik yaptırımların kalkacağına dair gelen açıklamalarda yine TL varlıklarına pozitiflik sağladı ve 5.73 seviyelerine kadar kur tarafında bir geri çekilme görüldü. Bu pozitifliğin devam etmesi TL için olumlu fakat bölgedeki hareketliliğin devam etmesi piyasann ihtiyatlı davranmasına neden olmakta. Bugün ise jeopolitik risklerin yanı sıra dikkatlerimiz TCMB’nin vereceği faiz kararında olacak. Şu anda piyasa tarafında en az 100 baz puanlk bir faiz indirim beklentisi var. Ancak verilecek faiz kararından daha çok parasal genişlemenin ne kadar süre daha devam edeceğine yönelik vereceği ipuçları da kritik olacaktır. Teknik olarakda şuanda aşağıda 5.65 yukarı tarafta ise 5.85 noktalarının önemli seviyeler olduğunu düşünmekteyiz.

Dolar Kuru için TCMB faiz kararı önemlidir! Kudret Ayyıldır

Barış Pınarı Harekâtında 120 saatlik ara sonrası operasyonun devam edip etmeyeceğine yönelik beklenti, hafta başından itibaren gündemimizde yer aldı. Soçi’de gerçekleşen Erdoğan – Putin görüşmesi bu açıdan belirleyici olabilirdi ki nitekim bu şekilde bir sonuca imza atıldı. Mevcut görüşme içerisinde 150 saatlik yeni bir süre verildiği, terör örgütünün bu zaman içerisinde 30 km geriye çekileceği ve bu süre sonrasında da Türk – Rus askerlerinin 10 km derinlikte devriye atacağı bilgisi, mevcut görüşmenin en önemli detaylarıydı. Buna ek olarak da Türkiye ile Rusya arasındaki tarihi anlaşma 10 madde ile basın aracılığı ile paylaşıldı.

Türk varlıkları 120 saatlik ara verilmesi sonrasından itibaren başlattığı pozitif seyrini dünkü görüşme sonrasında da devam ettirdi. Türk Lirası hafta başından beri gelişen ülke sepeti içerisinde ABD Dolarına karşı en fazla değer kazanan para birimi olarak kaydedilmiştir. Borsa İstanbul 30 ve 100 endeksleri de bu gelişmeden pozitif etkilenen endeksler olarak yerini almıştır. Dünya geneline yönelik borsa kıyaslamalarında haftanın en dikkat çeken pozitif performansına sahip olmasa da mevcut görünümü ile ilk üç endeks içerisinde olduğunu söyleyebiliriz.

Erdoğan & Putin görüşmesi sonrasında ana odaklandığımız konu, Perşembe günü 14.00’de sonucuna ulaşacağımız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararıdır. Fed, ECB gibi büyük merkez bankaların genişlemeci para politikalarına devam etmesi, Enflasyonun yılsonunda Yeni Ekonomi Programındaki %12,00 hedefinde tamamlayabilme ihtimali, USDTRY kurunun yılsonuna yönelik psikolojik 6,00 seviyesine yakınsama ihtimaline karşın oynaklığın makul çerçevede kalması, %16,50 olan politika faiz oranında indirimine devam edebilme beklentisini güçlendirmektedir. GCM Yatırım Araştırma Departmanı olarak bu toplantıda önden yüklemeli 175 baz puan faiz indirimi ile politika faiz oranı yani 1 hafta vadeli repo faiz oranının %14,75 olarak sonuçlanabileceğini düşünmekteyiz.

Kısa vadeli olarak 5,76 desteği önemli!

TCMB kararına odaklandığımız bir süreçte USDTRY kurunun teknik olarak önemli bölgelerde yer aldığını, bu sebeple de kararın kur fiyatlama davranışında daha fazla dikkate alınabileceğine yönelik düşüncemizi güçlendirmiştir. Kısa vadeli olarak kurun 5,76, orta vadeli görünümde de 5,60 – 5,65 bölgesinde vereceği reaksiyon, pozitif beklentimizin devam edip etmemesi adına belirleyici olacaktır.

Teknik açıdan kısa vadeli pozitif görüşümüzü korumakla birlikte 5,76 seviyesinin gerek 200 periyotluk basit hareketli ortalama gerekse Fibonacci %61,8’lik düzeltme bölgesini temsil etmesi sebebiyle günün kalanı için yakinen takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kurun ilgili bölge üzerinde kalmayı başarması, 5,81 – 5,83 bölgesine doğru tekrar çıkış oluşturabilme ihtimali gündemimizde tutacağı gibi, 5,76 seviyesi altındaki kalıcı hareketler, tepkinin trend alt noktası 5,70 – 5,68 bölgesine kadar devam edebilme ihtimalini güçlendirebilir. Özellikle bu tarz bir kırılım durumunda bir sonraki dönüş bölgesinin yukarıda yer verdiğimiz 5,60 – 5,65 aralığı olabilme ihtimali alternatif senaryo olarak dikkate alabiliriz. Ayrıca kısa vadeli görünümde olası dönüş senaryosunda da 5,81 – 5,83 bölgesi üzerindeki kalıcı hareket, ilgili dönüşe teyit kazandırmak isteyebilir.