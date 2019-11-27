.Bir dolar kaç TL? 27 Kasım Çarşamba dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 27 Kasım Çarşamba bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Kasım Çarşamba güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, Ankara'da Rus hava savunma sistemi S-400'ler için test yapıldığı haberlerinin ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri artırmasıyla 5.70'li seviyelerden 5.75'e yükseldikten sonra güne benzer seviyelerde başladı.

27 Kasım 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Küresel piyasalarda ise ABD ve Çin’in ticaret anlaşmazlığına yönelik iyimser beklentiler risk iştahını artırıyor. TL’de kısa vadeli yön belirleyen gelişme ise ABD-Türkiye ilişkileri.

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.7674 TL, satışta 5.7701 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 27.11.2019 tarihiyle saat 07:48'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.7701 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.7701 Türk Lirası satın alınabilir.

S-400 ETKİSİ

ABD Türkiye’ye, S-400’den vazgeçmesi için çağrıda bulunurken Türkiye ise bunun söz konusu olmadığı mesajı veriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son ABD ziyaretinde de görüşmelere konu olan bu gelişme dün ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeleri artırarak TL’de dün satış baskısı yarattı. TL’de baskı hissedilse de bankacıların söylemiyle bu baskı “oldukça sınırlı”.

Erdoğan kısa süre önce ABD’ye bir ziyarette bulunurken görüşmeleri “aradaki birçok soruna kökten çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik” söylemiyle özetlemişti.

Son dönemde ABD’li yetkililerin açıklamalarında, Türkiye’nin Washington ile yaşadığı çıkmazı çözüme kavuşturmak için S-400’lerden “kurtulması” gerektiği söylemi öne çıkıyor. Ancak bu Türkiye’de kabul görmüş durumda değil.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.345 TL, satışta 6.351 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 27.11.2019 tarihiyle saat 06:04'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.351 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.351 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 27 Kasım Çarşamba

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.7674 TL, satışta 5.7701 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 27.11.2019 tarihiyle saat 07:48'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.7701 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.7701 Türk Lirası satın alınabilir.

YILIN SON FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise 12 Aralık’ta yılın son faiz kararı olacak.

Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini ancak küresel düşük faiz politikalarının ve TL’de oynaklığın oldukça azalmış olmasının TCMB’nin elini kuvvetlendirdiğini belirtiyorlar.

TCMB son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle %14’e çekti ve indirimlerin önemli bölümünün tamamlandığı sinyalini verdi. Banka ilerleyen dönemde faiz indirimlerine kapıyı kapatmadı ancak sonraki adımların veri odaklı ve daha sınırlı olabileceği sinyali de verdi.

TCMB’NİN SON PPK’SI BEKLENİYOR

Piyasalarda yakından izlenen ve TL’de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise TCMB’nin 12 Aralık’taki yılın son faiz kararı olacak.

Bankacılar toplantı tarihinin yaklaşmasıyla beklentilere göre TL’de baskı da görülebileceğini ancak küresel düşük faiz politikalarının ve TL’de oynaklığın oldukça azalmış olmasının TCMB’nin elini kuvvetlendirdiğini belirtiyorlar.

MERKEZ’İN YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,0473’ten 5,9055’e indi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre azalışla 6,4097’den 6,3239’a düştü.

Bir önceki anket döneminde eksi 852,2 milyon dolar olan olan yıl sonu cari işlemler dengesi beklentisi, bu dönemde 585,8 milyon dolar cari fazla şeklinde gerçekleşti. Bir önceki anket döneminde eksi 12,8 milyar dolar olan 2020 yılı cari işlemler dengesi beklentisi de bu anket döneminde eksi 13,3 milyar dolar oldu.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 14 OLDU

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, yüzde 0,09’dan yüzde 0,3’e, 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 3’ten yüzde 3,1’e yükseldi. Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 15,86’dan yüzde 13,83’e indi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 11,22 olarak kayıtlara geçti.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 27 Kasım 2019

27.11.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Çarşamba günü Erdoğan ile Trump’ın Amerika’da gerçekleştirdiği görüşme parite için önemli konuların başındaydı. Beklenildiği gibi iki liderin arasında gerçekleşen görüşme sonrası yapılan ılımlı adımlar piyasalardaki gerginlikleri bir miktar azalttı. USDTRY paritesi dalgalı bir seyir izlerken yaklaşık olarak 3 haftalık sürede 5.80 seviyesinin altında fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Dün Kredi Derecelendirme Kuruluşu olan Moody’s’in Küresel Makro Görünüm 2020-2021 raporu takip edildi. Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri arttı. Ek olarak raporda küresel ekonominin resesyone girmesinin beklenmediği belirtildi. Diğer yandan TCMB’nin Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporu yayınlandı. Raporda merkez bankasının brüt döviz rezervlerinin geçtiğimiz hafta 2.84 milyar dolar düşerek 75.4 milyar dolara indiği görüldü. Gün içerisinde sabah saatlerinde yurtiçinden Perakende Satışlar ve Çeyreklik İşsizlik Ortalaması verileri takip edilecek. Gelen veriler ile TL kanadında volatilite artacaktır. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak incelediğimizde sırasıyla 5.75984 – 5.78117 – 5.80896 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 5.73371 – 5.71548 – 5.68750 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Kur tarafında Çarşamba günü düzenlenen Erdoğan-Trump zirvesi sonrası piyasalar beklediği yanıtları alamazken fiyatlamalarda sınır kaldı. Özellikle Beyaz Saray’ın, S-400 konusunda Rusya ile ortaklığın son verilmemesi halinde yaptırımların masada olduğuna yönelik söylemleri riskleri canlı tuttu. Teknik olarak, 5.74 seviyelerinde dengelenme söz konusu iken aşağı yönlü atakların derinleşmesi için 5.70 önemli destek noktası olarak karşımıza çıkmakta. Buranın kırılması halinde, 5.6500, 5.6000 ve 5.5750 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak kur tarafında yaşanacak yukarı yönlü ataklar için 5.7850, 5.8225 ve 5.8500 direnç noktaları takip edilebilir.