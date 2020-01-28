.Bir dolar kaç TL? 28 Ocak Salı dolar ne kadar? Dolar ne olur?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 28 Ocak Salı bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Ocak Salı güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL corona virüsün küresel piyasalarda oluşturduğu baskı unsuru sebebiyle son üç haftanın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Piyasa ise cuma günü S&P'nin Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini bekliyor.

28 Ocak 2020 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.9446 TL, satışta 5.9486 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 28.01.2020 tarihiyle saat 08:40'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.9486 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.9486 Türk Lirası satın alınabilir.

Dolar/TL 5,94 seviyesinde yatay bir seyirde güne başladı. Aysa piyasalarında oluşan corona virüs tedirginliği gelişmekte olan ülkelerin para birimleri üzerinde baskı oluşturuyor. Türk Lirası da bu baskıdan nasibini alarak dolar karşısında değer kaybına uğradı.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.553 TL, satışta 6.5588 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 28.01.2020 tarihiyle saat 08:42'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.5588 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.5588 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 28 Ocak 2020

Piyasalar cuma akşamı S&P’nin Türkiye hakkındaki değerlendirmesini takip edecek. Foreks’in 13 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P’nin planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak, Türkiye’nin ‘Durağan’ olan görünümü ile ‘B+’ olan notunu sabit tutması bekleniyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler.

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e korona virüsüne karşı yardım için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını açıkladı.