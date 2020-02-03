Bir dolar kaç TL? 3 Şubat Pazartesi dolar ne kadar? Dolar ne olur?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 3 Şubat Pazartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Şubat Pazartesi güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Haftayı 5.98 seviyesinden kapatan dolar/TL kuru, gece saatlerinde 6 seviyesini aştıktan sonra sabah saatlerinde 5.97-7.98 bandında güne başladı. Dolar/TL kuru Ağustos 2019'dan bu yana ilk kez 6.00 seviyesini aşmış oldu. Piyasada enflasyon verileri takip edilecek.

3 Şubat 2020 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.9823 TL, satışta 5.9858 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 03.02.2020 tarihiyle saat 09:10'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.9858 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.9858 Türk Lirası satın alınabilir.

Piyasanın sığ olduğu gece saatlerinde kaydedilen artışta, Çin’de 23 ocak’tan bu yana kapalı olan piyasaların yüzde 9 gibi sert bir kayıpla açılması ve corona virüsü salgını kaynaklı küresel ekonomide artan endişeler etkili oldu.

Euro/TL 6,63 seviyesinden açıldı.

Hazine bugün 5 yıl (1.820 Gün) vadeli TÜFE’ye endeksli tahvili ilk kez piyasaya sürecek.

Bu sabah İdlib’den 4 askerin şehit olduğu haberinin gelmesinin, piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.634 TL, satışta 6.637 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 03.02.2020 tarihiyle saat 09:09'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.637 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.637 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 3 Şubat 2020

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.9823 TL, satışta 5.9858 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 03.02.2020 tarihiyle saat 09:10'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.9858 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.9858 Türk Lirası satın alınabilir.

Piyasaların izleyeceği bir diğer konu 10.00’da açıklanacak ocak ayı enflasyon rakamları olacak. Foreks anketinde ekonomistlerin ocak ayı tüketici fiyat medyan aylık tahmini yüzde 1,12, yıllık tahmini 11,90 oldu.