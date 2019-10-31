Bir dolar kaç TL? 31 Ekim Perşembe dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 31 Ekim Perşembe bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Ekim Perşembe güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yaptırım tasarısını onaylaması kurda dün sınırlı dalgalanmaya neden olurken, piyasalar jeopolitik risklere yönelik gelişmeleri izliyor. Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını dün akşam açıkladı. Kurum beklendiği gibi faizleri 25 baz puan indirerek yüzde 1.75-1.50 bandına çekti. Fed kararı sonrası dolar/TL bu sabah güne 5.71 seviyesinin hemen altında başladı.

31 Ekim 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

ABD Temsilciler Meclisi, 1919 olaylarını sözde ‘soykırım' olarak tanıyan ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda terör hedeflerine yönelik Barış Pınarı Hârekatı nedeniyle yönetimin, Türkiye'ye yaptırım uygulamasını öngören iki tasarıyı kabul etti. Kabul edilen tasarılar Türkiye tarafından kınandı.

Dolar/TL bugün saat 07.19 itibarıyla 5.7050/5.7065’ten işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Piyasalar bir yandan da Brexit konusu izliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın dün yapılan oylamada Brexit konusundaki çıkmazı kırmak için erken seçimlere gidilmesi konusunda parlamentodan onay almasının ardından, İngiltere’de Aralık ayında seçim yapılacak. AB Pazartesi günü İngiltere’nin Brexit’i 31 Ocak 2020’ye erteleme talebini kabul etmişti.

Enflasyonun yıl sonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık'ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu'nda verilecek mesajlar izlenecek.

EURO TL NE KADAR?

Brexit krizinin Ocak Ayı’na kadar etkilenmesi euro üzerindeki baskıyı hafifletti. Avrupa Birliği’nin erteleme talebini kabul etmesinin ardından yükseliş trendine giren euro TL bugün 6 lira 38 kuruş seviyelerinden serbest piyasada işlem görüyor.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 31 Ekim Perşembe

31 Ekim 07.30 itibari ile dolar kuru 5.7090 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

dolar en düşük 5.7204 lira ve en yüksek 5.7709 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

euro en düşük 6.3589 lira ve en yüksek 6.4174 lirayı gördükten sonra, 6.35 – 6.36 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.3652 lira ve en yüksek 7.4345 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem gördü.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 31 Ekim 2019

31.10.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Suriye’nin kuzeyie teröristlere yönelik yapılan operasyon; Amerika ve Rusya ile bu konuda yapılan görüşmeler; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı; 13 Kasım’da gerçekleşecek olan Trump Ve Erdoğan görüşmesi… USDTRY kanadından gündem oldukça yoğun. Piyasalar tüm gelişmeleri yakından takip ederken paritede zaman zaman sert hareketlenmeler yaşanabiliyor. Geçtiğimiz hafta merkez bankası beklentilerin üzerinde 250 baz puanlık faiz indirimine gitmiş ve paritede sert hareketlenmeler gerçekleşmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan; faizlerde tek haneye geçildiğinde seri olarak enflasyonda da ciddi manada düşüşün yaşanacağını, böylece Türkiye’de yatırımların sıçrama yapacağını belirtti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yurtiçinde TL kanadında haftanın ilk iki günü volatilite diğer günlere nazaran bir miktar az olabilir. Bununla birlikte hafta içerisinde Amerika’dan gelecek olan ekonomik veriler yakından takip edilecek. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 5.77981 – 5.80836 – 5.85984 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.75292 – 5.72144 – 5.68157 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Son 3 haftadır Suriye eksenli gelişmeler kur tarafında aktif bir rol oynamaktaydı. Yapılan operasyon sonrası artan jeopolitik riskler ile birlikte 5.93 seviyeleri test edilmişti. Akabinde ise ABD ve Rusya ile Güvenli Bölge konusunda anlaşma sağlandı ve kur 5.73 seviyelerine kadar geri çekildi. Perşembe akşamında ise dikkatler TCMB kararlarındaydı. Banka bu toplantıda beklentilerin üzerinde bir faiz indirimi gerçekleştirdi ve kur tarafında tepki alımlarıyla birlikte 5.77 seviyeleri test edildi. Şimdi ise dikkatler TCMB’nin 31 Ekim yayınlayacağı Enflasyon Raporu’na odaklanmış durumda. Zira bu rapor TCMB’nin yılın son toplantısında atacağı adımları kestirebilmek adına kritik olabilir. Bugün ise yurtiçi borsaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle erken kapanacak. Ancak siyasi ve jeopolitik risklere yönelik gelebilecek açıklamalar ile küresel risk olarak takip ettiğimiz Brexit ve ticaret savaşlarına yönelik ekstra haber akışları önemli olabilir.

Önümüzdeki Hafta Dolar Ne Olur? Kritik Destek Kırılır mı?

Tunç Şatıroğlu: Dolar yorumumda teknik analize göre kritik gördüğüm ve daha önceki videolarda da bahsettiğim 5,75 desteği hakkındaki görüşlerimi anlattım. Bu destek kırılıp dolar düşecek mi? Dolar buradan tekrar çıkar mı? Dolar düşerse ne kadar düşebilir? Teknik analizle yapılan dolar tahminleri, dolar yorumları ne kadar geçerlidir? Bu sorulara cevap vermeye çalıştım.