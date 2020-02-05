Bir dolar kaç TL? 5 Şubat Çarşamba dolar ne kadar? Dolar ne olur?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 5 Şubat Çarşamba bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Şubat Çarşamba güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL 6 seviyesinin hemen altında 9 ayın en yüksek gün içi seviyelerinde dar bantta bir seyir izliyor. Piyasada gözler Suriye'deki gelişmeler ve corona virüsün Asya piyasalarında yaratacağı etkilerde.

5 Şubat 2020 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Piyasalar Suriye’de yedi Türk askeri ve bir sivil görevlinin şehit olmasının etkilerini izliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İdlib’de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etti.

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.981 TL, satışta 5.9844 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 05.02.2020 tarihiyle saat 08:12'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.9844 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.9844 Türk Lirası satın alınabilir.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.6028 TL, satışta 6.6059 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 05.02.2020 tarihiyle saat 08:15'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.6059 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.6059 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 5 Şubat 2020

Erdoğan, Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini de belirtti. Görüşmede, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmelerle ikili ilişkiler de ele alındı.

ÇİN NAKİT ENJEKTE EDİYOR

Küresel piyasalarda Çin corona virüs endişeleri kaynaklı geçen haftanın başından beri görülen satış baskısı bugün alınan önlemlerin ekonomik etkileri sınırlayabileceği beklentileri bulunuyor.

Öte yandan ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla New York federal mahkemesinde yargılanan Halkbank’ın hisseleri, temyiz mahkemesinin bankanın talebi doğrultusunda duruşmaları askıya alma kararının ardından yüksek primli işlem gördü. Bu da içeride piyasalar üzerinde olumlu havayı destekleyen unsurlardan biri oldu.

Çin Merkez Bankası ise piyasalara nakit enjekte edip, bazı temel kredi faiz oranlarını düşürdü. Ancak yatırımcılar hala corona virüsünün yayılmasından endişeli.

Petrol fiyatlarının Ocak ayı başındaki 72 dolardan 55 doların altında gerilemiş olması ise gelişmekte olan ülkeler genelinde olumsuz fiyatlamaya neden olsa da Türkiye özelinde olumlu bir gelişme.