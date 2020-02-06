.Bir dolar kaç TL? 6 Şubat Perşembe dolar ne kadar? Dolar ne olur?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 6 Şubat Perşembe bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Şubat Perşembe güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL günlerdir 6 seviyesinin hemen altında işlem görürken corona virüsün Asya piyasalarındaki etkileri dış risk unsuru olarak öne çıkıyor. Piyasalar içeride ise Türkiye'nin Suriye politikaları ve İdlib sorununa getirilmesi muhtemel çözümleri takip ediyor.

6 Şubat 2020 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar/TL 6 seviyesinin hemen altında dokuz ayın en yüksek gün içi seviyelerinde oldukça dar bantta bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda Çin koronavirüs endişeleri kaynaklı geçen haftanın başından beri görülen satış baskısı, alınan önlemlerin ekonomik etkileri sınırlayabileceği beklentileriyle kısmen azalmış durumda. Bu risk iştahını ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini destekliyor.

Öte yandan İdlib’de Suriye rejim güçlerince Türk unsurlarına yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar sonrası piyasalarda jeopolitik gelişmeler daha yakından izleniyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi “Türkiye’nin Suriye’ye yönelik mesajları çok net. Devamı gelirse askeri güç kullanımı da artacak. Suriye rejiminin en önemli destekçisi ise Rusya ve İran. Bu iki ülkelere ise mesajlar daha ılımlı. Bu nedenle piyasalarda jeopolitik tansiyonun daha da artacağına yönelik endişe kısmen azalmış durumda. Küresel piyasalar da risk iştahını destekleyici” dedi.

ERDOĞAN: AY SONUNA KADAR SÜRE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin İdlib vilayetinde bulunan gözlem noktalarından ikisinin cephe çizgisinin gerisinde kaldığını, Suriye hükümet güçlerinin ay sonuna kadar geri çekilmemesi halinde Türkiye’nin bunu bizzat sağlayacağını, bölgeye askeri harekat düzenleyebileceğini söyledi.

Erdoğan önceki gün ise Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda “Rusya ile şu aşamada çatışma ya da ciddi çelişki içine girmemize gerek yok” demişti.

Petrol fiyatlarının Ocak ayı başındaki 72 dolardan 55 doların altında geriledi. Bugün %2.5 yükselse de brent tipi ham petrol hala 56 doların altıda.

Salgının etkilerine küresel merkez bankalarının yeni faiz indirimleri ile yanıt vermesi ihtimali ise gelişmekte olan ülke piyasalarını destekleyen bir başka unsur. Bu gelişme yeni yeni piyasalara destek oluyor ve bankacılara göre bu senaryonun kuvvetlenmesi de TCMB için yeni faiz indirimlerinin önünü açabilecek bir süreç anlamına geliyor.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.5828 TL, satışta 6.5876 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 06.02.2020 tarihiyle saat 08:30'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.5876 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.5876 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 6 Şubat 2020

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.9813 TL, satışta 5.9858 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 06.02.2020 tarihiyle saat 08:40'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.9858 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.9858 Türk Lirası satın alınabilir.

TCMB’NİN DE DESTEĞİYLE TAHVİL GETİRİLERİ DÜŞÜŞTE

TL’deki kısmi baskıya karşın tahvil, CDS, eurobond piyasalarında daha iyimser bir seyir gözleniyor. TCMB’nin tahvil portföyünü 19 milyar TL’den bilançocunun %5’ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL’ye çıkaracak olması ve Hazine’nin uzun süredir uzun vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etmemesi süreci destekler nitelikte. Enflasyondaki düşüş ve TCMB faiz indirimleri de düşüşü destekleyen diğer belirgin unsurlar.

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre banka Ocak ayında yaklaşık 2 milyar TL tutarında DİBS aldı. Alımlar Şubat ayı başında açıklanan tahvillerde devam ediyor.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri 240 baz puanın da altını test etmiş durumda Ekim ayında 410 puanı aşan CDS’lerdeki bu düşüş aynı zamanda 20 ayın en iyi risk iştahına da işaret ediyor.