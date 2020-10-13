Bir dolar kaç TL ? Bir euro kaç TL? 13 Ekim 2020 dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Geçtiğimiz haftayı rekor kırarak kapatan dolar ve euro kuru yeni haftaya az da olsa düşüşle başlarken bu düşüş haftanın ikinci gününde yerini yükselişe bıraktı. Döviz içinde en çok merak edilen dolar kuru olarak öne çıkıyor. Son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Bir dolar kaç TL ? 13 Ekim 2020 dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

BİR DOLAR KAÇ TL?

Dolar, düne göre yüzde 0.12 değişim ile son olarak, Dolar alış kuru 7.895 TL, Dolar satış kuru 7.901 TL’dir

BİR EURO KAÇ TL?

Euro düne göre yüzde -0.31 değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.301 TL, Euro satış kuru 9.3084 TL’dir.

13 EKİM 2020 DOLAR NE KADAR?

Dolar kuru haftanın ikinci gününde serbest piyasada 7,8940 liradan alınıyor, 7,8960 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8740 lira, avronun satış fiyatı ise 9,3000 lira olmuştu.

13 EKİM 2020 EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 9,3120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3140 lira olarak belirlendi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

13 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

13 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI?

Murat Akyol, dolardaki son durumu şu cümlelerle yorumladı:

"TL baskıdan sıyrılmaya çalışıyor. Küresel risk iştahının güçlü olması TL’yi dolar karşısındaki kayıplarını azaltmaya yöneltirken 7,90’ın altının test edildiğini görüyoruz. Diğer taraftan son dönemde TL’deki değer kaybına karşı sıkılaştırma adımları atan Merkez Bankası ise TL cinsi zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranlarını, kredi büyümesi koşulu aranmaksızın 200 baz puan artırırken döviz cinsi zorunlu karşılıklarda komisyonu yarı yarıya düşürdü. Küresel risk iştahının destekleyici zeminde kalmasının yanında TCMB’nin önümüzdeki günlerde ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini daha da yukarı çekmesi halinde bunun TL’nin kırılganlığını da azaltmasını bekleriz. Teknik açıdan ise 7,90’ın altında kalınmasının TL lehine hareket alanını genişleteceğini düşünüyoruz."