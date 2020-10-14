Bir dolar kaç TL ? Bir euro kaç TL? 14 Ekim 2020 dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Geçtiğimiz haftayı rekor kırarak kapatan dolar ve euro kuru yeni haftaya az da olsa düşüşle başlarken bu düşüş haftanın ikinci gününde yerini yükselişe bıraktı. Yükseliş üçüncü gününde de sürüyor. Döviz içinde en çok merak edilen dolar kuru olarak öne çıkıyor. Son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Bir dolar kaç TL ? 14 Ekim 2020 dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

BİR DOLAR KAÇ TL?

Dolar, düne göre yüzde 0.19 değişim gösterdi. Dolar alış kuru 7.9327 TL, Dolar satış kuru 7.9364 TL’dir.

BİR EURO KAÇ TL?

Euro düne göre yüzde 0,15 değişim gösterdi. Euro alış kuru 9.3185 TL, Euro satış kuru 9.3213 TL’dir.

14 EKİM 2020 DOLAR NE KADAR?

Dolar kuru haftanın üçüncü gününde serbest piyasada 7,9310 liradan alınıyor, 7,9330 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9240 lira olmuştu.

14 EKİM 2020 EURO NE KADAR?

Serbest piyasada 9,3140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,3160 lira olarak belirlendi.

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

14 Ekim tarihinde bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

14 Ekim tarihinde bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI?

Eda Karadağ dolar kurundaki son durumu şöyle yorumladı:

"Dolar TL forex piyasalarında 7.92 seviyesinde yüksek yerlerde seyrediyor. Doların küresel piyasalarda gevşek olduğu ortamda kurda tansiyon henüz dinmiş değil. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12 seviyelerine geldi. Bu rakam 2020 yılının en yüksek rakamı. Merkez Bankası sıkılaşmaya devam ediyor ancak şimdilik kurdaki yansıması yeterli kalmış görünmüyor. Piyasa 22 Ekim’deki Merkez Bankası toplantısına odaklanmış durumda. Dışarıda ise teşvik paketine ilişkin beklentiler doların seyri açısından belirleyici oluyor. Güçlü bir dolardan bahsetmek zor. Ancak jeopolitik risklerin varlığı TL’yi rahatsız ediyor. "