Bir dönem ülkenin gündemine oturmuştu! Ünlü şarkıcıya bir de şimdi bakın Şarkılarıyla bir dönem ülkenin gündemine oturan Faruk K'ya bir de şimdi bakın.

1 7 Bir dönem danslarıyla ve şarkılarıyla ön planda olan Faruk K günümüzde daha sakin bir hayat yaşıyor.