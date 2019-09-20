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  3. Bir dönem ülkenin gündemine oturmuştu! Ünlü şarkıcıya bir de şimdi bakın

Bir dönem ülkenin gündemine oturmuştu! Ünlü şarkıcıya bir de şimdi bakın

Şarkılarıyla bir dönem ülkenin gündemine oturan Faruk K'ya bir de şimdi bakın.

Bir dönem ülkenin gündemine oturmuştu! Ünlü şarkıcıya bir de şimdi bakın 117

Bir dönem danslarıyla ve şarkılarıyla ön planda olan Faruk K günümüzde daha sakin bir hayat yaşıyor.