60'ların 'Ses Kraliçesi' ünlü sanatçı Mülkiye Toper hayatını kaybetti.Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellallı’ lakabıyla tanınan Onur Akay, 1960 yılların ‘Ses Kraliçesi’ olan Mülkiye Toper’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir Efsaneyi Kaybettik’ başlığı ile bir yazı kaleme alan Akay, “Türk musikinde neoklasik dönemin en önemli kadın icracılarından ve bir dönemin ünlü ses sanatçısı 81 yaşındaki Mülkiye Toper’i kaybettik. 1960 yılların ‘Ses Kraliçesi’ olan usta sanatçımızın cenazesi, 26 Ocak 2019 Cumartesi günü İzmir Bornova Merkez Büyük Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak ve Hacılarkırı Mezarlığı’nda defnedilecek" ifadelerini kullandı.

MÜLKİYE TOPER KİMDİR?

TRT ses sanatçısı Mülkiye Toper vefat etti. Cenazesi yarın öğle namazını müteakip İzmir Bornova Merkez Büyük Camii'nden kaldırılacak.

İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda musiki eğitimini tamamladıktan sonra Nevzat Atlığ yönetimindeki üniversite korosuna katılan Toper, bu dönemde Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Şefik Gürmeriç gibi hocalarla meşk etme fırsatını buldu. Ses kraliçesi seçildiği 1960'lı yıllarda Cağaloğlu Özel Musiki Konservatuvarı'nda birçok öğrencinin yetişmesine destek oldu ve hocalık yaptı.

Önce İstanbul Radyosu’nda ve konservatuvarda çalıştı, sonra Ankara’ya yerleşti, Turhan Toper ile evlendi. Ankara Radyosu’nda görev aldı.