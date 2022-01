Bir döneme damga vurmuştu! Usta oyuncu Dwayne Hickman yaşamını yitirdi 1959'dan 1963'e kadar yayınlanan ve bir döneme damga vuran The Many Loves of Dobie Gillis isimli sitcom'daki performansıyla yıldızı parlayan ünlü oyuncu Dwayne Hickman yaşamını yitirdi.

