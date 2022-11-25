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Bir dönemin en ünlü isimlerindendi! Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi şaşırttı! "Yaşlanmışsın"
2000'li yılların en sevilen şarkıcılarından Davut Güloğlu'nun değişimi görenleri şaşırtıyor.
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