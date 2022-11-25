Bir dönemin en ünlü isimlerindendi! Ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimi şaşırttı! "Yaşlanmışsın"

2003 yılında çıkardığı "Katula Katula" adlı şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ve dönemin en gözde sanatçılarından olan Davut Güloğlu, kariyerine gözlerden uzak bir şekilde devam ediyor. Bir dönem sunuculuk da yapan ünlü isim, ekranlara ara verdiğinden beri merak ediliyordu.

Kariyerinin zirvesindeyken genç kızların adeta sevgilisi olan yakışıklı sanatçı, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranları tarafından takip ediliyor. Yıllar geçtiği için değişim yaşayan sanatçı, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İşte ünlü sanatçının yıllar içerisindeki değişimi...