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  3. Bir dönemin fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'a canlı yayında eşi evlenme teklifi etti

Bir dönemin fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'a canlı yayında eşi evlenme teklifi etti

Evlilik programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal ve eşi konuk oldukları canlı yayın programında romantik dakikalar yaşadı. Gürdal'ın bir süre önce nikah masasına oturduğu eşi Kemal Ayvaz canlı yayında evlenme teklifi etti.

Ekranları bir dönem fenomen gelin adaylarından olan Hanife Gürdal uzun süre sonra yeniden canlı yayında televizyon ekranlarındaydı. Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk olan Hanife Gürdal'a eşinden beklenmedik bir teklif geldi.

Bir dönemin fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'a canlı yayında eşi evlenme teklifi etti

Katıldığı evlilik programında yaşadığı aşklarla adından sıkça söz ettiren Hanife Gürdal programın ardından ani bir kararla nikah masasına oturdu.

Bir dönemin fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'a canlı yayında eşi evlenme teklifi etti

Bu ani evlenme kararının arkasında hamilelik iddiaları ortaya atılmış ve Gürdal konuyla ilgili zaman zaman açıklamalarda bulunmuştu.

Bir dönemin fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'a canlı yayında eşi evlenme teklifi etti

Eşinden evlilik teklifi almadan evlenen Hanife Gürdal canlı yayında Lerzan Mutlu'nun isteği üzerine Kemal Ayvaz'dan evlilik teklifi aldı. Hanife Gürdal'ın evlilik teklifini kabul etmesi üzerine eşi Kemal Ayvaz ile dansa kalktı ve o sırada stüdyoda romantik anlar yaşandı. 

Bir dönemin fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'a canlı yayında eşi evlenme teklifi etti

Bu romantik anın ardından çifte Lerzan Mutlu'da çeyrek altın taktı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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