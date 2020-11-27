Ekranları bir dönem fenomen gelin adaylarından olan Hanife Gürdal uzun süre sonra yeniden canlı yayında televizyon ekranlarındaydı. Lerzan'la Çok Mutlu programına konuk olan Hanife Gürdal'a eşinden beklenmedik bir teklif geldi.

Katıldığı evlilik programında yaşadığı aşklarla adından sıkça söz ettiren Hanife Gürdal programın ardından ani bir kararla nikah masasına oturdu.

Bu ani evlenme kararının arkasında hamilelik iddiaları ortaya atılmış ve Gürdal konuyla ilgili zaman zaman açıklamalarda bulunmuştu.

Eşinden evlilik teklifi almadan evlenen Hanife Gürdal canlı yayında Lerzan Mutlu'nun isteği üzerine Kemal Ayvaz'dan evlilik teklifi aldı. Hanife Gürdal'ın evlilik teklifini kabul etmesi üzerine eşi Kemal Ayvaz ile dansa kalktı ve o sırada stüdyoda romantik anlar yaşandı.

Bu romantik anın ardından çifte Lerzan Mutlu'da çeyrek altın taktı.