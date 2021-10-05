Bir düşüyor, bir yükseliyor! Altındaki oynaklık fiyatlara yansıdı! İşte 5 Ekim 2021 serbest piyasa güncel altın fiyatları
Bir düşüyor, bir yükseliyor! Altındaki oynaklık fiyatlara yansıdı! İşte 5 Ekim 2021 serbest piyasa güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş ve yükseliş eğilimleri sürüyor. Fiyatlar yeni güne yatay bir seyirle başlarken gram altın 500 TL'nin üzerinde satılmaya devam ediyor. Peki 5 Ekim 2021 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ekim 2021 serbest piyasa güncel altın fiyatları...