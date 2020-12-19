Bir süredir İstanbul'daki özel bir hastanede yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü bilinen Özel Okullar Birliği Başkanı Nurullah Dal, 54 yaşında hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya paylaşımı ile kamuoyuna duyurulan haberde, Bakan Selçuk bir meğitimcinin daha koronavirüse yenik düşmesinin üzüntüsü içinde olduğunu belirterek başsağlığı dileklerinde bulundu.

ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ BAŞKANI NURULLAH DAL KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1966 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelen 54 yaşındaki Nurullah Dal, tümeğitim yaşamını İstanbul'da tamamladı. Orta okul ve liseyi Vefa Erkek Lisesi'nde, üniversiteyi ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyan Nurullah Dal, 1986 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

1986 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. N.Y. State Üniversitesinde Bilgisayar Programcılığı ve Veri İşleme programlarından 1989 yılında mezun oldu. 1991 yılında Elektronik Sektöründe çeşitli görevlerde bulundu. 1991 – 1993 yılları arasında Polonya’da şirket kurarak İthalat İhracat sektöründe çeşitli Türk Firmalarının Temsilcisi olarak görev yaptı.

2003-2007 yıllarında Yeditepe Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programında öğretim görevlisi olarak ‘Okul İşletmeciliği’ dersini verdi. 1995 - 2012 yılları arasında Akasya Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve halen Fono Koleji Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca 2012 yılından itibaren Mydome ve Akdeniz markaları ile Yükseköğrenim yurt işletmeciliği yaptı.

2008 yılından itibaren İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi ve Meclis Üyesidir. Nisan 2018 tarihinden itibaren İstanbul Ticaret Odası Eğitim Komitesi Başkanlığını yürüttü. 2001 - 2008 yılları arasında Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Sınav Yürütme kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu.

2009-2013 tarihleri arasında Derneğin Genel Sekreterliği’ne getirildi. 2013-2017 yılları arasında ise Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2017 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

19 Aralık 2020 tarihinde vefat eden Nurullah Dal, evli ve iki çocuk babası idi.

NURULLAH DAL NEDEN ÖLDÜ?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, paylaşımında, "Bir süredir KOVID-19 tedavisi görmekte olan TÖZOK Başkanı Nurullah Dal'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Eğitim camiamızın başı sağ olsun" sözlerine yer verdi.