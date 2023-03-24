Bir ehliyet bir okul diplomanız varsa İBB'de işiniz hazır! Yüksek maaş garantili: 700 şoför alımı yapılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerindeki eksikliği gidermek ve daha etkili bir şekilde çalışabilmek için 700 kamu şoförü alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular 22 Mart 2023 tarihinden itibaren online olarak kabul edilmeye başlandı ve adayların İBB'nin resmi internet sitesindeki ilgili başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.



Bu alımlar, ilkokul mezunu olanlar dahil herkesin başvurabileceği yüksek maaşlı bir iş fırsatı sunuyor. İBB'nin kamu şoförleri için sunduğu imkanlar arasında, sağlık sigortası, yemek kartı, yol yardımı ve sosyal haklar gibi bir dizi avantaj yer alıyor.

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İstanbul'da yaşayanlar ve toplu taşıma sektöründe kariyer yapmak isteyenler için bu alımlar, heyecan verici bir fırsat sunuyor. İBB, toplu taşıma hizmetlerinde daha iyi bir deneyim sağlamak için bu alımlarla büyük bir adım atmış olacak.

ŞOFÖR ADAYLARI İÇİN ARANAN KOŞULLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 700 kamu şoförü alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Ancak başvuracak adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor. İBB'nin belirlediği şartlar arasında en az ilköğretim mezunu olmak yer alıyor, fakat tercihen lise veya ön lisans mezunu olan adayların başvuruları daha fazla dikkate alınacaktır.

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Adayların ayrıca, en az B sınıfı sürücü belgesine, SRC belgesine ve psikoteknik belgesine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, en az 2 yıl sürücülük deneyimine sahip olmaları, trafik kurallarına uygun ve güvenli sürüş yapabilecek durumda olmaları, disiplinli ve ekip çalışmasına yatkın olmaları ve herhangi bir suç kaydı bulunmamaları da aranan özel şartlar arasında yer alıyor.

İstanbul'da yaşayan ve toplu taşıma sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için bu alımlar, önemli bir fırsat sunuyor. İBB, nitelikli sürücüleri bünyesine katmakla birlikte toplu taşıma hizmetlerini daha kaliteli hale getirmeyi hedefliyor.