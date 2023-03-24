Bir ehliyet bir okul diplomanız varsa İBB'de işiniz hazır! Yüksek maaş garantili: 700 şoför alımı yapılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerindeki eksikliği gidermek ve daha etkili bir şekilde çalışabilmek için 700 kamu şoförü alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İşte detaylar...

YAYINLAMA
Google News
Bir ehliyet bir okul diplomanız varsa İBB'de işiniz hazır! Yüksek maaş garantili: 700 şoför alımı yapılacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerindeki eksikliği gidermek ve daha etkili bir şekilde çalışabilmek için 700 kamu şoförü alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvurular 22 Mart 2023 tarihinden itibaren online olarak kabul edilmeye başlandı ve adayların İBB'nin resmi internet sitesindeki ilgili başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Bu alımlar, ilkokul mezunu olanlar dahil herkesin başvurabileceği yüksek maaşlı bir iş fırsatı sunuyor. İBB'nin kamu şoförleri için sunduğu imkanlar arasında, sağlık sigortası, yemek kartı, yol yardımı ve sosyal haklar gibi bir dizi avantaj yer alıyor.

İstanbul'da yaşayanlar ve toplu taşıma sektöründe kariyer yapmak isteyenler için bu alımlar, heyecan verici bir fırsat sunuyor. İBB, toplu taşıma hizmetlerinde daha iyi bir deneyim sağlamak için bu alımlarla büyük bir adım atmış olacak.

ŞOFÖR ADAYLARI İÇİN ARANAN KOŞULLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 700 kamu şoförü alımı için başvuruların başladığını duyurdu. Ancak başvuracak adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor. İBB'nin belirlediği şartlar arasında en az ilköğretim mezunu olmak yer alıyor, fakat tercihen lise veya ön lisans mezunu olan adayların başvuruları daha fazla dikkate alınacaktır.

Adayların ayrıca, en az B sınıfı sürücü belgesine, SRC belgesine ve psikoteknik belgesine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, en az 2 yıl sürücülük deneyimine sahip olmaları, trafik kurallarına uygun ve güvenli sürüş yapabilecek durumda olmaları, disiplinli ve ekip çalışmasına yatkın olmaları ve herhangi bir suç kaydı bulunmamaları da aranan özel şartlar arasında yer alıyor.

İstanbul'da yaşayan ve toplu taşıma sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için bu alımlar, önemli bir fırsat sunuyor. İBB, nitelikli sürücüleri bünyesine katmakla birlikte toplu taşıma hizmetlerini daha kaliteli hale getirmeyi hedefliyor.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
BİM'de rafları boşaltan indirim duyuruldu! Sınırlı sayıda stok var: Tanesi 17 TL'den satışa çıkıyor! Sabah 09.00'da kapıda kuyruk olacaklar
BİM'de rafları boşaltan indirim duyuruldu! Sınırlı sayıda stok var: Tanesi 17 TL'den satışa çıkıyor! Sabah 09.00'da kapıda kuyruk olacaklar
Her burcun uğurlu bir taşı var! Sizin burcunuzun taşı hangisi? Şans, para, mutluluk getiriyor!
Her burcun uğurlu bir taşı var! Sizin burcunuzun taşı hangisi? Şans, para, mutluluk getiriyor!
Yıllardır bekleyen bir tıkla öğrenecek! TC kimlik numaranı yaz ne zaman maaş alacağını öğren: EYT'liler dikkat!
Yıllardır bekleyen bir tıkla öğrenecek! TC kimlik numaranı yaz ne zaman maaş alacağını öğren: EYT'liler dikkat!
FOX TV en çok reyting getiren o dizisinin fişini çekecek mi? Artık istenmiyor
FOX TV en çok reyting getiren o dizisinin fişini çekecek mi? Artık istenmiyor
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Bakanların hangi ilden milletvekili adayı olacağı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Bakanların hangi ilden milletvekili adayı olacağı belli oldu
İstanbul merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu: 34 gözaltı
İstanbul merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu: 34 gözaltı
Bir ehliyet bir okul diplomanız varsa İBB'de işiniz hazır! Yüksek maaş garantili: 700 şoför alımı yapılacak!
Bir ehliyet bir okul diplomanız varsa İBB'de işiniz hazır! Yüksek maaş garantili: 700 şoför alımı yapılacak!
Yeniden görülen Balyoz davasında Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Yeniden görülen Balyoz davasında Çetin Doğan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Zekası normalin üstünde olanlar resimdeki yanılsamaları fark ediyor! Çok sayıda kişi başarısız oldu
Zekası normalin üstünde olanlar resimdeki yanılsamaları fark ediyor! Çok sayıda kişi başarısız oldu
Herkes aylardır bunu bekliyordu! Gibi dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu: Acun Ilıcalı eğlenceli fragmanla duyurdu!
Herkes aylardır bunu bekliyordu! Gibi dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu: Acun Ilıcalı eğlenceli fragmanla duyurdu!
Çok Okunanlar
Emekli maaşlarına Cumhurbaşkanı jesti! O tarihte zamlı maaşlar yatacak: Milyonlar maaş hesabına bakınca çıldıracak!
Emekli maaşlarına Cumhurbaşkanı jesti! O tarihte zamlı maaşlar yatacak: Milyonlar maaş hesabına bakınca çıldıracak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Tüm emeklilerde maaşa zam beklentisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Tüm emeklilerde maaşa zam beklentisi!
Muharrem İnce'yi imza telaşı sardı: Sokaklarda megafonla imza çağrısı yapmaya başladılar!
Muharrem İnce'yi imza telaşı sardı: Sokaklarda megafonla imza çağrısı yapmaya başladılar!
Pendik’te 7 katlı otelde yangın: Ölüler ve yaralılar var
Pendik’te 7 katlı otelde yangın: Ölüler ve yaralılar var
EYT'de kapsam genişledi! O ayrıntıyı bilenler 3600 prim günüyle emekliye ayrılıyor: Bilmeyenler çok üzülecek
EYT'de kapsam genişledi! O ayrıntıyı bilenler 3600 prim günüyle emekliye ayrılıyor: Bilmeyenler çok üzülecek
Bu market indirimli değil bedava ayçiçek yağı dağıtacak! Tek bir koşulu var!
Bu market indirimli değil bedava ayçiçek yağı dağıtacak! Tek bir koşulu var!
Yorumlananlar
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
Ezan okunmadan önce orucunu açmıştı! Kılıçdaroğlu’na tavsiye verilen video kahkaha attırdı: “Ezandan önce kesinlikle bir şey yemiyoruz, içmiyoruz”
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?