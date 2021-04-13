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  3. Bir evin çatısından çıkan yangın köylüleri korkuttu

Bir evin çatısından çıkan yangın köylüleri korkuttu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bir evin çatısında yangın çıktı. Köylüler korku dolu anlar yaşadı.

Bir evin çatısından çıkan yangın köylüleri korkuttu

Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Kavaklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kavaklı köyünde ikamet eden Hüseyin Develi'ye ait evin çatısında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu acil bir şekilde itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumu öğrenen ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir evin çatısından çıkan yangın köylüleri korkuttu

Bir evin çatısından çıkan yangın köylüleri korkuttu

Bir evin çatısından çıkan yangın köylüleri korkuttu

Bir evin çatısından çıkan yangın köylüleri korkuttu

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