Bir evlat bunu nasıl yapar! Bakıcı aylığı kesilince deliye döndü! Babasını başına tuğlayla vurarak öldürdü

Denizli'de tüyler ürperten bir cinayet işlendi. 40 yaşındaki bir şahıs, annesinin bakıcı aylığı için tartıştığı babasını, başına tuğlayla vurarak öldürdü.

BAKICI AYLIĞI KESİLİNCE GÖZÜ DÖNDÜ

Denizli'de yaşanan olayda yatalak annesine bakan ve bakıcı maaşı alan Hamza Turhan, maaş kesildiği için 71 yaşındaki babası babası Bekir Turhan ile tartışmaya başladı. Devletten aldığı bakıcı maaşının kesilmesine öfkelenen adam babasından hesap sormak istedi. Hamza Turhan tartışmanın büyümesi ile yerden aldığı tuğla parçasıyla babası Bekir Turhan'ın başına vurdu. Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

KATİL EVLAT TUTUKLANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içindeki Bekir Turhan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz yaşlı adam sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hamza Turhan, jandarma tarafından evde yakalanıp, gözaltına alındı ve dün sevk edildiği Adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.