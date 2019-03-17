"Bir Fatiha" için 800 kilometre pedal çevirdiler

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te toplanan farklı Balkan ülkelerinden 7 arkadaş, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bisikletle 800 kilometre katederek Şehitler Abidesi'ne ulaştı.

Üsküp merkezli Ekoloji ve Dağcılık Derneği inisiyatifiyle Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek ve Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden 7 arkadaş bir araya geldi.

Bisikletlerinde Türkiye, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk bayrakları asılı grup, tekbirler eşliğinde Üsküp'ten Çanakkale'ye doğru yola çıktı. 800 kilometre pedal çeviren 7 arkadaş, İstanbul'dan katılan Orka Bisiklet Kulübü üyesi 9 kişiyle Şehitler Abidesi'ne ulaştı.

Burada dua eden grup, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Üsküplü Sami Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir yolculuğu geride bıraktıklarını söyledi.

Emin, "Ecdadımızın ruhuna bir Fatiha için Üsküp'ten pedal çevirdik. Çok huzurlu bir yolculuktu. İnşallah bu yolculuğumuz hayırlara vesile olur, genç nesillere Çanakkale'yi unutturmamak adına bir mesaj olur. Çanakkale ruhu umarım hep yaşatılır." diye konuştu.

Kaynak: AA