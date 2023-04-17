Bir garip hırsızlık vakası! Eve hırsız girdiğini polisler çalınan eşyaları teslim etmeye geldiğinde öğrendiler!

İzmir Bergama'da bir hırsız eve dadandı. Ne var ne yoksa alıp götürdü. Ev halkı ise eve hırsızın girdiğinden habersiz uyurken polis ekipleri kapıya gelince öğrendiler.

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Bir garip hırsızlık vakası! Eve hırsız girdiğini polisler çalınan eşyaları teslim etmeye geldiğinde öğrendiler!

İzmir Bergama ilçesinde şaşkınlık yaratan bir hırsızlık hikayesi yaşandı. Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçeden geldikleri ve çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler E.T. ve H.T.’yi takibe aldı. Çok sayıda suç kaydı bulunan iki hırsız gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir evi gözüne kestirdi ve ev sakinlerinin uyuduğunu fırsat bilerek eve girdi.

NE VAR NE YOKSA SPOR ÇANTASINA DOLDURDU

Önlerine gelen ne varsa yanlarında getirdikleri spor çantasına dolduran hırsızlar tam evden çıkarken polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

ÇALINAN EŞYALARI TESLİM EDİLİRKEN HABERDAR OLDULAR

Ev sakinleri hırsızlık mağduru olduklarını, çalınan eşyalarını teslim etmek isteyen polislerden öğrenince şoke oldu. Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bir garip hırsızlık vakası! Eve hırsız girdiğini polisler çalınan eşyaları teslim etmeye geldiğinde öğrendiler!

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