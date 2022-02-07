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  3. Bir gecede balığa milyarlar saçan Ekrem İmamoğlu, evine gelen elektrik faturasına isyan edince, vatandaştan tepki aldı! "Fatura bedeli kalkan balığı kadar var mı?"

Bir gecede balığa milyarlar saçan Ekrem İmamoğlu, evine gelen elektrik faturasına isyan edince, vatandaştan tepki aldı! "Fatura bedeli kalkan balığı kadar var mı?"

Ekrem İmamoğlu, evine gelen elektrik faturasına sosyal medya hesabından tepki gösterince, vatandaştan "Fatura bedeli kalkan balığı kadar var mı?" tepkisi de beraberinde geldi.

Bir gecede balığa milyarlar saçan Ekrem İmamoğlu, evine gelen elektrik faturasına isyan edince, vatandaştan tepki aldı! "Fatura bedeli kalkan balığı kadar var mı?"

İstanbul'un karla mücadele ettiği gün İngiliz elçisine, AKOM'a bir saat uzaklıkta bulunan ve İstanbul'un en lüks mekanlarından biri olan Kahraman Balıkçı'da ziyafet veren Ekrem İmamoğlu, bir gecede masaya milyarlar koymuş, vatandaşı şaşkına çevirmişti. Restoranın balık fiyatlarını görenler gözlerine inanamamış, İmamoğlu'na tepki göstermişti. Son olarak, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında elektrik faturasına isyan eden İBB Başkanı'na, vatandaş sert çıktı.

Bir gecede balığa milyarlar saçan Ekrem İmamoğlu, evine gelen elektrik faturasına isyan edince, vatandaştan tepki aldı! Fatura bedeli kalkan balığı kadar var mı?

"KALKAN BALIĞI KADAR VAR MI?"

Ekrem İmamoğlu'nun, evine gelen elektrik faturasına isyan etmesi, vatandaşı çileden çıkardı. İmamoğlu paylaşamında, "Elektrik faturaları gerçekten hafife alınacak gibi değil, çok yüklü. Hepimiz için öyle." ifadelerine yer verince, "Hadi biz tepki gösterelim de, sen niye bu kadar üzüldün başkan?" sorusunu soran takipçileri, "Faturanızın bedeli, bir gecede kalkan balığına döktüğünüz milyarlar kadar var mı?" kinayesinde bulundu. 

"İzahı olmazsa mizahı olur" diyen takipçiler ise, "Ne olacak canım? İBB bütçesiyle ödersin" şeklinde yanıt verdiler.

Bir gecede balığa milyarlar saçan Ekrem İmamoğlu, evine gelen elektrik faturasına isyan edince, vatandaştan tepki aldı! Fatura bedeli kalkan balığı kadar var mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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