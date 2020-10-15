Bir gencin intihar etmeden önceki son paylaşımı: "Beni böyle hatırlayın"
Kağıthane'de 25 yaşındaki Muhammed Yerlikaya adlı bir genç, sokakta yürürken bir anda belindeki silahı başına dayayarak ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri cesedi otopsi için morga kaldırırken gencin intihar etmeden önce sosyal medyadan "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
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15 Ekim 2020 Perşembe 13:13
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