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Bir grup öğrenci el emeği ürünleri satarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

Eskişehir'de organize olan bir grup öğrenci, yapılan el emeği ürünleri satıp elde edilen gelirlerle 4 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Ramazan ayının gelmesiyle iftar ve sahur paketlerini internet üzerinden satarak yardımlara devam ediyor.

Bir grup öğrenci el emeği ürünleri satarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

'Bi" Güzellik Yap" adı altında toplanan öğrenci gurubu, elde edilen el emeği ürünleri satarak ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Düzenledikleri nakış eğitimi atölyeleri ve gönüllülerce yapılan nakış ürünlerini satan grup, elde edilen gelirlerle Eskişehir'de ihtiyaç sahiplerine erzak, kırtasiye, giyim kitap gibi yardımlarda bulunuyor. Bu sene kuruluşunun 4'üncü yılı olan "Bi" Güzellik Yap" grubu, düzenledikleri çeşitli kampanyalarla birçok çocuğun ve ailenin hayatına dokumaya devam ediyor. İçinde bulunulan, İslam âleminin Mübarek aylarından Ramazan ayı için hazırlanan iftar ve sahur paketlerini internetten satışa sunan öğrenci grubu, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir grup öğrenci el emeği ürünleri satarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor

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