Bir gün kavurucu sıcaklık, bir gün kuvvetli yağışlar! İklim değişiklikleri can almaya devam ediyor | Nepal'de ölü sayısı yükseliyor İklim değişiklikleri korkutucu boyutlara ulaşırken, kavurucu sıcaklıkların neden olduğu can kayıplarının ardından bu kez de şiddetli yağışlar can kayıplarına neden oldu. Nepal'de kuvvetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 38'e çıktı.

Kavurucu sıcaklıkların ardından, bu kez de şiddetli yağışlar yüzünden dünyanın çeşitli bölgelerinden ölüm haberleri geldi. Son olarak Nepal'de şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde yaşanan can kayıpları artıyor. Nepal'de son 20 günde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e çıktığı bildirildi. Nepal İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında 7'si çocuk 38 kişinin yaşamını yitirdiği ve 51 kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerindeki kaybolan 24 kişinin ise arandığı belirtildi. YÜZLERCE İNSAN EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI Afetten etkilenen bölgelerde yaklaşık 1250 kişinin tahliye edildiği, 790 evin sular altında kaldığı, 519 ev, 90 ahır ve 19 köprünün yıkıldığı ifade edildi. En az 5 bin 100 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için güvenlik güçlerinin de konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı. Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor. KAYNAK: Anadolu Ajansı selİklimyağış