İnanmak güç ama gerçek! Apartman bahçesinde şoke eden olay | 8 bin 500 yıllık 11 insan iskeleti bulunduSevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar! İngiltere'de eski Sağlık Bakanı istifasına  kebaplı kutlama!EURO 2020 çeyrek final: İngiltere- Ukrayna maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linkiEURO 2020 çeyrek final: Çekya- Danimarka maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izleBir gün kavurucu sıcaklık, bir gün kuvvetli yağışlar! İklim değişiklikleri can almaya devam ediyor | Nepal'de ölü sayısı yükseliyorŞiddetli yağışlar hayatı felç etti! Sokaklar göle döndüKan donduran olay! Önce eski eşini tüfekle vurdu, sonra kendisi intihar etti!Dizi setinde başlayan aşk, nikah masasıyla mutlu sona eriyor!Son dakika |İçinde 38 kişi vardı! Muğla Fethiye'de tur teknesi battı: 3 yaralıÖzel Harekat Şube Müdürü Mustafa Kaya kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Bir gün kavurucu sıcaklık, bir gün kuvvetli yağışlar! İklim değişiklikleri can almaya devam ediyor | Nepal'de ölü sayısı yükseliyor

Bir gün kavurucu sıcaklık, bir gün kuvvetli yağışlar! İklim değişiklikleri can almaya devam ediyor | Nepal'de ölü sayısı yükseliyor

İklim değişiklikleri korkutucu boyutlara ulaşırken, kavurucu sıcaklıkların neden olduğu can kayıplarının ardından bu kez de şiddetli yağışlar can kayıplarına neden oldu. Nepal'de kuvvetli yağışların neden olduğu sellerde ölü sayısı 38'e çıktı.

Bir gün kavurucu sıcaklık, bir gün kuvvetli yağışlar! İklim değişiklikleri can almaya devam ediyor | Nepal'de ölü sayısı yükseliyor

Kavurucu sıcaklıkların ardından, bu kez de şiddetli yağışlar yüzünden dünyanın çeşitli bölgelerinden ölüm haberleri geldi. Son olarak Nepal'de şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde yaşanan can kayıpları artıyor. 

Nepal'de son 20 günde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e çıktığı bildirildi. Nepal İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında 7'si çocuk 38 kişinin yaşamını yitirdiği ve 51 kişinin yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerindeki kaybolan 24 kişinin ise arandığı belirtildi.

Bir gün kavurucu sıcaklık, bir gün kuvvetli yağışlar! İklim değişiklikleri can almaya devam ediyor | Nepalde ölü sayısı yükseliyor

YÜZLERCE İNSAN EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Afetten etkilenen bölgelerde yaklaşık 1250 kişinin tahliye edildiği, 790 evin sular altında kaldığı, 519 ev, 90 ahır ve 19 köprünün yıkıldığı ifade edildi. En az 5 bin 100 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için güvenlik güçlerinin de konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bir gün kavurucu sıcaklık, bir gün kuvvetli yağışlar! İklim değişiklikleri can almaya devam ediyor | Nepalde ölü sayısı yükseliyor

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Bir gün kavurucu sıcaklık, bir gün kuvvetli yağışlar! İklim değişiklikleri can almaya devam ediyor | Nepalde ölü sayısı yükseliyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT