Bir günlüğüne valilik makamına geçti

Bilecik Valiliğince yürütülen proje kapsamında kentte görev yapan valilik makamı ve kamu kurum müdürleri, koltuklarını bir günlüğüne öğrencilere bıraktı.

Önceden herhangi bir hazırlık yapılmadan, müdürlerin programları değiştirilmeden gerçekleşen etkinlik kapsamında 29 kurum müdürüne refakat eden öğrenciler, bir günlüğüne rutin devam eden programlara dahil oldular. Aynı proje Kaymakamlık da dahil olmak üzere ilçelerde de uygulanıyor. Öğrencilerin geleceğe hazırlanması amacıyla, uygulamalı eğitim faaliyetlerinin bir parçası olarak, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluklarının neler olduğu, bunları ne şekilde ifade ettiklerini yerinde görüp öğrenmelerini temin etmek üzere başlatılan ve her ay tekrarlanacak proje çerçevesinde, Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencisi Batuhan Şenşar, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün yanında bir gün boyunca staj yaptı. Sabah valilik makam aracı ile evinden alınan stajyer Vali Şenşar, bir gün boyunca Vali Şentürk ile birlikte çalışmaları izleyerek, sosyal yaşamda valilik birimlerinin işleyişi hakkında bilgilendi. Öğrencilerin liderlik becerilerine, özgüvenlerine, gelecek odaklı hedef belirlemelerine katkı sağlayacak proje kapsamında her ay belirlenen bir günde, tespit edilen bir öğrenci, birim amirinin yanında staj yapacak.

Proje ile ilgili bilgi veren Vali Şentürk, gençleri geleceğe hazırlamak ve mesleklerini tercih etmelerinde de yardımcı olmak istediklerini dile getirdi. Vali Şentürk, "Gençleri geleceğe hazırlamak adına ve mesleklerini tercih etmeleri noktasında kamu kurum ve kuruluşlarını yakinen tanıyarak, resmi kurumların işleyişi, kamu hizmetlerinin ne şekilde icra edildiği, insan ilişkileri boyutuyla, sosyal ilişkiler boyutuyla, resmi işler boyutu noktasında gençlerimizi eğitmek üzere eğitim faaliyetlerimizin bir parçası olarak, ilimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile bir öğrencimiz bir gün beraber geçirmek suretiyle eğitimlerine katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Bu çerçevede bu ay ki valilik makamına oturan gencin Refik Arslan Öztürk Fen Lisesinden Batuhan Şenşar olduğunu kaydeden Şentürk, "Öğrencimiz vali olarak sabah evinden alındıktan sonra valiliğimize geldiler. Valilik birimlerinde hangi görevin icra edildiğini yerinde gördü. İl valisi olarak öğleye kadar bizi takip ettiler. Toplantılarımıza katıldılar. Böylece valinin görev ve sorumluluklarının neler olduğu konusunda bir bilgi sahibi oldu. Yeni vali kentin tanıtımının daha çok olmasını istedi" dedi. Bir günlüğüne vali olarak kent idaresinin inceliklerini öğrenen stajyer vali Batuhan Şenşar ise," Küçük bir il olmamıza rağmen çarpık kentleşme görülüyor. Onun çözülmesi çok önemli. Osmanlı devletinin burada kurulmuş ve gelişmiş olmasına rağmen, bizim şehrimiz şehir dışında hiç tanıtılmıyor. Tanıtımların yapılması gerekiyor. Burası bir sanayi şehri olmasına rağmen sanayi yeteri kadar kapasiteli kullanılmıyor. Sanayicilerin daha çok gelişmesi ve ihracata önem vermesi gerekir. Üniversitemiz de sanayiye yönelik öğrenci yetiştirilip, çalıştırılması da önemli konulardan birisidir" dedi.

Kaynak: İHA