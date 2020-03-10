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  3. Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı (2)

Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı (2)

Yasak ilişki yaşadığı kişiden hamile kalan ve doğumun ardından 1 günlük bebeğinin ağzını bezle kapatıp öldürdükten sonra çöpe atan F.U., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı (2)

TUTUKLANDI

Yasak ilişki yaşadığı kişiden hamile kalan ve doğumun ardından 1 günlük bebeğinin ağzını bezle kapatıp öldürdükten sonra çöpe atan F.U., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. F.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA




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