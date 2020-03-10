Bir günlük bebeğini öldürüp, çöpe atan anne gözaltına alındı (2)
Yasak ilişki yaşadığı kişiden hamile kalan ve doğumun ardından 1 günlük bebeğinin ağzını bezle kapatıp öldürdükten sonra çöpe atan F.U., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Yasak ilişki yaşadığı kişiden hamile kalan ve doğumun ardından 1 günlük bebeğinin ağzını bezle kapatıp öldürdükten sonra çöpe atan F.U., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. F.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
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