Bir gurur daha! Ayşegül Pehlivanlar 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, finalde 234.5 puan toplayarak gümüş madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışan Ayşegül Pehlivanlar gümüş madalya kazandı. Asaka Atıcılık Alanı'nda gerçekleştirilen finalde Ayşegül Pehlivanlar ile Aysel Özgan mücadele verdi.
2. MADALYASI
Ayşegül, finalde toplam 234.5 puan toplayarak gümüş madalyaya uzandı. 2016 Rio'da bronz madalya kazanan 41 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin ikinci paralimpik madalyasını Tokyo'da gümüş olarak elde etti.
Finalde yarışan 43 yaşındaki Aysel Özgan ise 8. oldu.
Altın madalyayı 239.2 puanla dünya ve paralimpik rekoru kıran İranlı sporcu Sareh Javanmardi kazandı. Bronz madalyaya ise Macaristan'dan Krisztina David 210.5'lik puanıyla ulaştı.