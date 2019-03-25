Bir hafta keşif yaptılar 11 çeyrek altın ve 2 bilezik çaldılar

Kırşehir'de, bir hafta önce keşif yaptıkları evi soyan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin aldığı ihbarla harekete geçmesi sonrası hırsızlık şüphelisi 4 kişiden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Kervansaray Mahallesinde ikametten hırsızlık ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Mahalle ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 2 kadın ve 2 erkeğin Kırıkkale plakalı bir otomobil ile hırsızlık yapılan ikamet civarında bir hafta keşif yaptıklarını tespit etti.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, MOBESE kameralarını inceleyerek Ankara-Kayseri kara yolu Kaman ilçe yol kavşağında şüpheli aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 11 çeyrek altın, 2 bilezik ve 1 pırlanta yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınan kadınlar B.K., ve E.V., ile M.T., ve K.T., emniyete ifadeleri alınmak üzere götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., ve E.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA