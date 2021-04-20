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Bir haftada 3 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de iki iş yerine girerek altın küpe ve para çalan hırsızlık şüphelisi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bir haftada 3 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi Tenekeler Sokakta bulunan iki ayrı iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yeri sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Şube Amirliği ekipleri sevk edildi. İş yerlerinde yapılan gerekli çalışmaların ardından güvenlik kameralarını tarayan ekipler hırsızlık şüphelisinin bir hafta içerinde üç ayrı hırsızlık olayına karışan S.G. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda S.G. ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahsın iki iş yerinden bir adet altın küpe, kumbarada bulunan 200 lira ve bir ceket ile ceketin cebinde bulunan cüzdandaki 100 lirayı çaldığı öğrenildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bir haftada 3 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Bir haftada 3 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Bir haftada 3 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

Bir haftada 3 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

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