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  3. Bir harf yüzünden linç edildi! The Last Dance'te Isaiah Thomas krizi

Bir harf yüzünden linç edildi! The Last Dance'te Isaiah Thomas krizi

Haftalardır spor gündemini kasıp kavuran The Last Dance belgeseli, Michael Jordan ve Chicago Bulls efsanesini anlatıyor. Ancak içeriğindeki bir olay Isaiah Thomas'a tepki yağmasına sebep oldu.

Bir harf yüzünden linç edildi! The Last Dance'te Isaiah Thomas krizi

Son günlerde üst üste gelen itiraflarla beraber seyirciyi kendisine kitlemiş olan The Last Dance belgeselinde şimdi de Isaiah Thomas krizi yaşanıyor.

İlgiyle izlenen The Last Dance belgeselindeki bir bölüm, şu anda boşta olan NBA yıldızı Isaiah Thomas’ın başına bela oldu. Michael Jordan ve Chicago Bulls takımını konu olan belgeselin bir bölümünde Isiah Thomas’ın yaptıklarına tepki gösteren basketbolseverler, isim benzerliği yüzünden Isaiah Thomas’ı hedef aldı.

BİR HARF YÜZÜNDEN BAŞKASINI HEDEF ALDILAR

NBA’de 1991 yılında Chicago Bulls ile Detroit Pistons takımları arasında oynanan Doğu Konferansı finallerinde Isiah Thomas ile Michael Jordan arasında yaşanan gerilimin anlatıldığı bölüm, Isaiah Thomas’ı zor durumda bıraktı. Michael Jordan’ın elini sıkmayan Isiah Thomas’a tepki gösteren basketbolseverler, yanlışlıkla Isaiah Thomas’ı hedef aldı.

Durumu Twitter hesabından anlatmaya çalışan Isaiah Thomas, “Hepiniz bana Jordan’ı üzmeye çalışan benmişim gibi kızgınlık mesajları atıyorsunuz” mesajını paylaştı. 31 yaşındaki Isaiah Thomas’ın, 1991 yılında henüz 2 yaşında olduğu ise basketbolseverlerin gözünden kaçtı.

 

 




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