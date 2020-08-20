Bir il daha listeye eklendi Kocaeli'de 65 yaş ve üstüne kısıtlama!

Koronavirüs salgınında risk taşıyan yaş grupları olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni kararlar alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen Covid-19 İl Değerlendirme Toplantısında önemli kararlar alındı. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü vatandaşları ilgilendiren önemli kararlar alındı.

Alınan kararlara valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre koronavirüs salgının riskini azaltmak için kamu kurumlarına girişlerde “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu veya GBT sorgulaması yapılacak ve gerekli tedbirler alınacak.

Düğün salonu, otel, misafirhane, sosyal tesisler, restoran, çay bahçesi gibi işletmelerde gerçekleştirilen düğün, nişan, sünnet vb. toplu organizasyonlar 2 saatle sınırlandırılacak. Öte yandan davetliler “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu sorgulaması ile salonlara alınacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN YENİ KARARLAR

Öte yandan bugünden geçerli olmak üzere 65 yaş ve üzeri kişiler saat 06.00-10.00 ve 16.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarına kullanamayacak.

Ayıca il genelinde kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere giremeyecekler.



Asker uğurlamaları, düğün, nişan, nikâh, kına gecesi, kız isteme, sünnet gibi toplu etkinlik ve organizasyonlara kendisinin veya eşinin yakın akrabaları hariç (anne, baba, çocuk, torun, dede, nine, kardeş) 65 yaş ve üzeri vatandaşların katılması kısıtlandırıldı.