Bir ilçeyi ayağa kaldırmıştı! Şüpheli şahıs intihar etti

Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesindeki olay bir ilçeyi ayağa kaldırmıştı.

Erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunan ve görüntüleri kaydedip cep telefonuna ve bilgisayarına yükleyen 3 tutukludan biri olan 40 yaşındaki Harun Y., jandarmaya verdiği ifadede Ahmet Oğuz'un da bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu söylemişti.

Harun Y.'nin ifadesinin ardından Oğuz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma sorgusunda hakkındaki iddialara reddeden Oğuz, sevk edildiği mahkemede yeterli delil ve kanıt bulunmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KENDİSİNİ AĞACA ASARAK İNTİHAR ETTİ

Oğuz, iddiaya göre akşam saatlerinde Pertek'e bağlı Dereli köyü yakınlarında bulunan bahçesine bakacağını söyleyip evden ayrıldı. Evine dönmemesi üzerine yakınları bahçeye geldiklerinde Oğuz'u ağaca asılı halde buldu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevleri, Oğuz'u yaşamını yitirdiğini belirlerken, cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İğrenç olay bir ilçeyi ayağa kaldırdı!

NE OLMUŞTU?

Tunceli, Pertek'te bilgisayar, cep telefonu satış ve tamiri yapan H.Y., (40) adlı adam istismar ettiği erkek çocukların görüntülerinin bilgisayarında çıkması üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olay duyulunca Pertek'teki çok sayıda kişi çocuk istismarına tepki gösterip yürüyüş gerçekleştirmişti.

Olayın ilçede duyulması üzerine belediye binası önünde toplanan ve büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu vatandaşlar duruma tepki göstermişti. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, siyasi parti, kadın dernekleri ve sendika temsilcilerinin de destek verdiği eylemde sloganlar atılmıştı.