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Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlama

Son günlerde artan vakalar sebebiyle il bazında tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bartın Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların düğünlere katılmasını yasakladı.

Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlama

Koronavirüs ile mücadelemiz devam ederken, son günlerde artan vakalar herkesi tedirgin etmeye başladı.

Bu kapsamda vakaların artış gösterdiği Bartın'da 65 yaş üstü kişilerin, nikah, düğün, kına ve kız isteme etkinliklerine katılması yasaklandı. Bu yasaktan gelin ve damadın annesi- babası ile anneanne, babaanne ve dede muaf tutuldu. Bartın'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kent genelinde ek tedbirler alındı.

Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlama

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca COVID-19 tedbirleri kapsamında, salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bir ilde daha 65 yaş üstüne kısıtlama

Kentte aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar belitrildi:

"Tespitler sonrası 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi dışında, nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmaları yasaklanmıştır. Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin, TCK'nin ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Kübra Kaçmaz
Editör


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