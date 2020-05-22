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  3. Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkma yasaklandı

Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkma yasaklandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı topyekün bir savaş halinde olduğumuz bu günlerde ülke genelinde birçok ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Bugün Iğdır'da da sokakta maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Böylelikle maskesiz sokağa çıkma yasağı olan il sayısı 33 oldu.

Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkma yasaklandı

Koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Salgından korunmanın en temel yolunun sosyal mesafeyi korumak ve maskesiz dolaşmamak olduğu uzmanlar tarafından sık sık hatırlatılıyor. Bu tedbirleri uygulamaya sokan Iğdır  İl Hıfzıssıhha Kurulu da il genelinde maskesiz sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Bugün itibariyle kentte başlayan zorunlu maske kullanımına uymayanlara  ilgili yasa gereğince idari para cezası verilecek. Iğdır ile birlikte maske takmanın zorunlu hale geldiği il sayısı 33'e çıktı.

Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkma yasaklandı

Iğdır İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Aydın Börü'nün başkanlığında valilik toplantı salonunda bir araya geldi. Kovid-19 ile mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıda, kent genelinde sürekli olarak maske takılmasına ve maske takma kuralına uymayanlara cezai işlem yapılmasına karar verildi.

Bir ilde daha maskesiz sokağa çıkma yasaklandı

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN YASAK OLDUĞU İLLER

Koronavirüs salgını nedeniyle Mardin, Malatya, Bursa, Kocaeli, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Zonguldak, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu ve Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Gündem Editörü

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