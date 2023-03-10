Bir ilde toplu ulaşıma zam geldi! Tek biniş 20 TL'ye fırladı: Vatandaşlar çileden çıktı!

İzmir Büyükşehir Belediyesinden gelen açıklamalara bakılarak UKOME’nin oy birliği ile aldığı karar sonrası yeni tarifenin 11 Mart Cumartesi günüyle uygulamaya başlayacağını açıkladı. Tek biniş fiyatlarının geldiği nokta resmen vatandaşlara kan susturdu.
İZMİR'DE ULAŞIMA ZAM
Gelen zamlar üzerine yüzde 18-25 oranında fiyat artışa gidilirken motosiklet geçiş ücretleri 16 TL'de 20 TL, otombil geçişleri 55 TL'de 65 TL'ye, minibüs-kamyonet-midibüs geçiş ücretleri 125 TL'den 150 TL'ye, otobüs-kamyon geçişleri 230 TL'den 280 TL'ye artış yapılırken tırların geçiş ücreti ise 520 TL olarak güncellendi.