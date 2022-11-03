Bir insan kendine bunu yapar mı? Yüzünde delinmedik yer bırakmayan kadın öyle bir şey yaptı ki...
Sosyal medyada Farrah Flawless ismi ile tanınan ve ilginç bir tarzı olan kadının yaptığı görenler bir yanda hayret etti bir yanda da şükretti.
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