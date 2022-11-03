Bir insan kendine bunu yapar mı? Yüzünde delinmedik yer bırakmayan kadın öyle bir şey yaptı ki...

Sosyal medyada Farrah Flawless ismi ile tanınan ve ilginç bir tarzı olan kadının yaptığı görenler bir yanda hayret etti bir yanda da şükretti.

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Bir insan kendine bunu yapar mı? Yüzünde delinmedik yer bırakmayan kadın öyle bir şey yaptı ki... 1

Son yıllarda TikTok'ta paylaşılanlar kimilerini hayrete düşürüp heyecanlandırırken kimilerinin kafasında da soru işaretleri bırakıyor.

Birbirinden farklı yaşam tarzı bulunan insanları bir araya getiren TikTok'ta Farrah isimli kadının yaptıklarını görenler adeta hayrete düştü.

Bir insan kendine bunu yapar mı? Yüzünde delinmedik yer bırakmayan kadın öyle bir şey yaptı ki... 2

Tüm vücudunu dövme ile kaplatan ve ilginç bir tarzı olan kadının yüzündeki kocaman delikler de görenlerin şaşkınlık yaşamasına neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde hesabından paylaştığı bir video ile izleyenleri şaşırttı.

Bir insan kendine bunu yapar mı? Yüzünde delinmedik yer bırakmayan kadın öyle bir şey yaptı ki... 3

Burnundaki kocaman delikleri le zaman zaman çeşitli şeyler yapan Farrah, bu sefer de eline aldığı elbise askısını burnuna geçirdi.

O videoyu görenler "Kıyafet as kanka"

"Şükretmemiz gereken ne çok şey var."

"Burnumu deldiricem dediğimde annemim düşündüğü" şeklinde yorumlar yaptılar.

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