"Bir ipek böceğinin hikayesi"

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, ipek böcekçiliğinin tüm evreleri valilik ekipleri tarafından aşama aşama görüntülendi.



Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ipek böcekliliğinin yaygınlaştırılması amacıyla Vali Bilal Şentürk'ün talimatlarıyla harekete geçen valilik ekipleri, uzun bir çalışma sonucu ipek böcekçiliğinin tüm evrelerini kayda aldı.

Tohumun üreticiye verilmesi, yaprakların üzerine konulması ve onları yemeleri, hızlı bir şekilde yiyerek büyümeleri, bakımları, tırtıl haline gelmeleri, yeterli oranda yiyen ve koza haline gelen tırtılların toplanması ve dağıtıcı firmaya teslimleri, en başından sonuna kadar fotoğraf ve kamera ile kaydedildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Vali Bilal Şentürk, Bilecik'in, ''kuruluşun ve kurtuluşun kenti'' diye anıldığını, taşları ve mermeri ile ünlü olduğunu, yaprağının ise "ipek" diye anıldığını dile getirdi.

Köylerinde dolaştıkları zaman geçmişte ipek böcekçiliğinin ne kadar yaygın olduğunu köy evlerinin mimarisinden anlayabildiklerini aktaran Şentürk, "Zamanla bu yaygınlığını kaybetmiş maalesef dut bahçeleri de sökülmüş ama bugün bazı köylerimizde kısmen bu çalışmalar yapılıyor. Özellikle ekonomik değeri itibariyle 1,5 aylık çalışma gerektiren kazançlı bir üretim olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kozabirlik'in de destekleriyle bu alanda çalışmak isteyen vatandaşlara imkan sağlamak ve ilde de yeni bir atılım başlatmak istediklerini vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Özellikle bu işe yatkın olan vatandaşlarımızla ve yatkın olan köylerle inşallah ipek böcekçiliği daha çok gelişecek. İpek böceği yetiştiriciliği, ekonomik değerinin artmasıyla daha cazip hale gelmiştir. Ekonomik anlamda getirisi yüksek. Destek ve teşviklerde var. O yönüyle çiftçilerimizin ve bu işe ilgili olan arkadaşlarımızın bu alanda çalışmasını istiyoruz. Zaten yavrusundan koza alım sürecine kadar olan tüm süreçlerde önemli devlet destekleri ve teşvikler de var. Karaköy'de de örnek çiftçimizin şu an üretim ünitesini inceliyoruz. Oldukça hevesli ve istekli olduklarını görüyoruz. Bu örnek alınarak, ipek böcekçiliğinin daha da yaygınlaşmasını arzu ediyoruz."

Genç Çiftçi Projesinden yararlanan Mehmet Alp de büyükbaş hayvancılık ile uğraştığını ama ipek böcekçiliğindeki destekleri öğrenince bu mesleğe de geçiş yaptıklarını aktardı. Alp, projeden memnun olduklarını ve gençlere bu işi tavsiye ettiğini ifade etti.

Kozabirlik Bilecik sorumlusu Ahmet Genç de üreticilere verilen canlı ipek böceğini, beslenme sonrası koza olarak aldıklarını bildirdi.

Kaynak: AA