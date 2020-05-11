Bir işçi 533 kişiye virüs bulaştırdı

Hızlı şekilde yayılan koronavirüs salgının toplu alanlarda nasıl hızlıca yayıldığı bir kez daha ortaya çıktı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Tema kentinde balık işleme fabrikasında çalışan ve korona testi pozitif çıkan bir işçinin 533 işçiye korona virüs bulaştırdığını açıkladı. Salgının fabrikada nasıl yayıldığı ve fabrikada gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı henüz bilinmezken, korona virüs taşıyan işçinin temas ettiği diğer kişileri bulmak için çalışmalar sürüyor.

ÜLKEDE SON DURUM

Gana’da Mayıs ayı sonuna kadar halka açık toplantılar yasaklanırken, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.

Fabrikada çıkan yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 700’e yükseldi. Gana’da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 494 olarak açıklandı.