Bir kadını sözlü taciz eden motosikletli yol kenarında mastürbasyon yaptı!
İstanbul Göztepe Kavşağı D-100 karayolunda genç bir kadın bir motosiklet sürücünün tacizine maruz kaldı. Kendisine bakarak mastürbasyon yapan kişinin görüntülerini çekerek sosyal medya hesabı twitter üzerinden paylaşan kadının o anları kameralara anbean kaydedildi.
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