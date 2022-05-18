Bir kadının yaşayacağı en zor şey! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf bu kadar olmaz dedirtti: "Kocam ile en yakın erkek arkadaşı sevgiliymiş, yatakta..." Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye yaşadığı durumu anlatan bir takipçisi kocası ile en yakın erkek arkadaşının sevgilisi olduğunu ve yatakta çekilmiş olduğu pozlarını gördüğünü söyledi. Söz konusu soru ağızları açık bırakırken bu durum şaşkınlık yarattı.

1 8 FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programının yanı sıra birçok konferans ve TV kanalında boy gösteren ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan isimleri arasında yer alıyor.