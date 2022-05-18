Bir kadının yaşayacağı en zor şey! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf bu kadar olmaz dedirtti: "Kocam ile en yakın erkek arkadaşı sevgiliymiş, yatakta..."
Bir kadının yaşayacağı en zor şey! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf bu kadar olmaz dedirtti: "Kocam ile en yakın erkek arkadaşı sevgiliymiş, yatakta..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye yaşadığı durumu anlatan bir takipçisi kocası ile en yakın erkek arkadaşının sevgilisi olduğunu ve yatakta çekilmiş olduğu pozlarını gördüğünü söyledi. Söz konusu soru ağızları açık bırakırken bu durum şaşkınlık yarattı.