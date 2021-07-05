Bir kayıp daha: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi! Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, çok sayıda kişinin zehirlenme şikayetleriyle hastaneye başvurmasının ardından bu kişilerin sahte içkiden zehirlendiği belirlenmişti. İki hafta önce yaşanan olayda tedavi gören Hasan N.'nin de hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10'a yükseldi.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden kaynaklanan zehirlenmeler sonucunda tedavi altına alınanlardan bir kişi daha yaşamını yitirdi. 8 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR İlçede sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak tedavi görenlerden 59 yaşındaki Hasan N. hayatını kaybetti. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. İki hafta önce ilçedeki hastanelere başvuran 29 kişiden 8'inin ise tedavisi sürüyor. 1 TONA YAKIN SAHTE İÇKİ SAHYE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ Zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmış, 1 tona yakın sahte içki ele geçirilmişti. 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü sahte içkitekirdağÇorlu