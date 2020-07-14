Bir kişi asansördeki 71 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Çin'de meydana gelen olayda araştırmacılar, hiçbir belirti göstermeyen bir hastanın asansöre binmesi sonucu 71 kişiye koronavirüs bulaştığırdını düşünüyor.

19 Mart'ta, bölgedeki son koronavirüs vakasının kayda geçmesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'in Heilongjiang ilindeki evine 8 gün sonra geri gelen Çin vatandaşını semptom göstermediği, koronavirüs testinin ise negatif çıktığı ortaya çıktı. Ama buna karşın kendini evinde karantinaya almak istemesi sonucu virüsün daha fazla kişiye bulaşmadığı belirtildi.

ASANSÖRE TEK BAŞINA BİNDİ

BBC’nin haberine göre, Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi’nin Yeni Ortaya Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar adlı bilimsel dergisinde yer alan makalede virüsü taşıyan kadın, evine giderken kullandığı asansöre tek başına bindi.

Ondan bir süre sonra da alt komşusu aynı asansör kullandı.

Alt komşuyu evinde ziyaret eden annesi ve erkek arkadaşı 29 Mart'ta bir partiye katıldı.

2 Nisan'da, o partiye katılmış biri felç geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Corona virüsü testi yapılmamış bu kişiye 6 Nisan'a kadar iki oğlu baktı.

O tarihte başka bir hastaneye gönderildiler.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Sonradan koronavirüs testi yapılması ve sonucun pozitif çıkmasının ardından yapılan geriye dönük incelemede baba ve iki çocuğunun ilk hastanede 28, ikinci hastanede de 20 kişiye virüs bulaştırdığı anlaşıldı.

Makaleyi yazan araştırmacılar, “Bulgularımız, asemptomatik bir SARS-Cov-2 vakasının bir toplulukta ne kadar çok kişiye hastalık bulaştırabileceğini gösteriyor” dedi.