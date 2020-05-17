Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

KAHRAMANMARAŞ'ta Muhammet Tosun'un (27) göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Tosun'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Kurt (32) ifadesinde 5 kişinin saldırısına uğradığını, saldırganların boğazına bıçak dayadığını belirterek, "Ben bıçağı kendimi savunmak için rastgele salladım ve hiç kimseye değmediğini biliyorum. Bıçak üzerinde kan lekesi dahi yoktur. Muhammet Tosun'un ölümüne neden olan bıçak yaralanmasının diğer şahısların kullandığı bıçaklardan oluşabileceğini düşünüyorum" dedi.

Olay, geçen perşembe günü akşam saatlerinde Üngüt Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre kafede kartonpiyer ustası Muhammet Tosun ile Hüseyin Kurt arasında alacak nedeniyle kavga çıktı. Kavgada Hüseyin Kurt, Tosun'u göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Muhammet Tosun, götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'BIÇAK ÜZERİNDE KAN LEKESİ DAHİ YOKTUR'

Hüseyin Kurt ise olayda kullandığı bıçakla polis tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kurt, ifadesinde kafenin alçıpan işinden dolayı Muhammet Tosun'a 10 bin lira borcu olduğunu söyledi. Olay günü de Muhammet Tosun'un alacağını istemek için kafeye gelerek ofis katına çıktığını, ardından da aşağıdaki 4 kişiyi yukarı çağırdığını ve bu kişilerden bazılarında bıçak olduğunu belirten Kurt, kendisini şöyle savundu:

"Kapıdan kaçmaya yeltendim ancak 4 kişi önüme çıktı ve dışarıya çıkmama müsaade etmediler. Ben de ofis içerisinde sehpa üzerindeki pasta kesmekte kullandığımız bıçağı alarak önümdeki kişilere rastgele salladım. Ben bıçağı rastgele salladığım sırada karşımda Muhammet Tosun yoktu, diğerleri vardı. İçlerinden bir tanesi bıçağı elimden aldı. Muhammet Tosun saçımdan, diğerleri de kollarımdan ve bacaklarımdan tutarak beni ofisten çıkardılar. Muhammet Tosun şayet bu aşamada yaralanmış olsa beni bu şekilde sürükleyip dışarı çıkaramazdı. Kamera kayıtlarında da Muhammet Tosun'un beni saçımdan çekip sürüklediği görülüyor. Yaralı bir şahsın bu şekilde güç kullanması mümkün değildir. Ben bıçağı kendimi savunmak için rastgele salladım ve hiç kimseye değmediğini biliyorum. Bıçak üzerinde kan lekesi dahi yoktur. Olayda kullanılan maket bıçak polise teslim edilmiş ancak Muhammet Tosun'un kardeşinin bana karşı kullandığı bıçak polise teslim edilmemiştir. Muhammet Tosun'un ölümüne neden olan bıçak yaralanmasının diğer şahısların kullandığı bıçaklardan oluşabileceğini düşünüyorum."

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Hüseyin Kurt, savunmasının ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine konulurken, kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hüseyin Kurt'un, saçından tutularak sürüklendiği görülüyor. Görüntülerin devamında Muhammet Tosun'un kafeden çıkarak otomobilin yanına gittiği ve bir süre sonra yere yığıldığı, arkadaşlarının yardıma koştukları yer alıyor.

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Kaynak: DHA