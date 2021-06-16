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Bir kişiyi silahla yaraladı, kamyonet gasbetti, polis otosuna çarptı... 2'i polis 5 kişiyi yaraladı

Osmaniye bir zanlı silahla bir kişiyi yaraladıktan sonra silah zoruyla bir kamyoneti gasbederek kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri ile zanlı arasında kovalamaca yaşanırken, zanlı kaçarken polis aracına çarptı. Kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Bir kişiyi silahla yaraladı, kamyonet gasbetti, polis otosuna çarptı... 2'i polis 5 kişiyi yaraladı

Osmaniye'de meydana gelen akıl almaz olayda bir zanlı peş peşe işlediği suçlarla şoke etti. Bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra bir kamyoneti gasbeden şüpheli, polisten kaçarken bir polis otosuyla 3 araca çarptı, kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 7039 sokakta çıkan silahlı kavgada E.K'yi tabancayla vurarak yaralayan şüpheli M.S.T, yaya olarak kaçarken Sami K. idaresindeki 31 ABG 602 plakalı kamyoneti silah zoruyla gasbetti.

Bir kişiyi silahla yaraladı, kamyonet gasbetti, polis otosuna çarptı... 2i polis 5 kişiyi yaraladı

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN POLİS ARABASINA ÇARPTI

Polisin durumu öğrenmesi üzerine şüpheli M.S.T. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında M.S.T nin kullandığı kamyonet Kurtuluş Mahallesi 7001 sokakta önce yolu kapatmak isteyen 80 A 4830 plakalı resmi polis aracına, ardından 2 otomobille bir özel halk otobüsüne çarptı.

Bir kişiyi silahla yaraladı, kamyonet gasbetti, polis otosuna çarptı... 2i polis 5 kişiyi yaraladı

Kazada polis otosunda bulunan bir komiser yardımcısı ve bir polis memuru ile şüpheli M.S.T. ve diğer araçlarda bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan bacağından silahla vurularak yaralanan E.K. de hastanede tedavi altına alındı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Bir kişiyi silahla yaraladı, kamyonet gasbetti, polis otosuna çarptı... 2i polis 5 kişiyi yaraladı

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