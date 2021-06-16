Bir kız, bir erkek çocuk yeter

Muhabirlerin sorularını geri çevirmeyen ve keyifli sohbet geçiren Bengü, "Çarşamba günü tatile çıkıyoruz. Hem kendime hem de Zeynep'e bir şeyler almaya çıktım. Önce bir anneanne dede ziyareti sonda da mavi tur yapacağız" dedi.

"İLK GÜN AŞI YAPTIRDIM"

İkinci bebeğinİ kucağına almaya hazırlanan Bengü, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olmuş, instagram hesabında paylaştığı aşı fotoğrafının açıklamasına "oğluma şifa olsun" yazmıştı. Hamile olduğu için konuya daha da titizlik gösterdiğini belirten Bengü, "Üç aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. Ben beş aylık olduğum için gönül rahatlığıyla ilk gün gidip aşı yaptırabildim. Şu ana kadar da hiçbir yan etki görmedim..." dedi. "İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak. Ben, ailem, hepimiz uygun gördük. Doktorum da izin verdi. Aşı olmayı, aşı yaptırmamaktan daha uygun buluyorum. Özellikle hamilelik döneminde koronavirüse yakalanmayı daha riskli buluyorum" şeklinde konuştu.

"HAMİLELİĞİ BİR HASTALIK GİBİ GÖRMÜYORUM"

Pandemi nedeniyle sahnelerden uzak kalan Bengü, temmuz ayında iki düğünde sahne alacağını açıkladı: "Temmuz ayında iki tane düğünde sahneye çıkacağım. Ağustos ayında da konserler başlıyor... Herhalde ekim ayına kadar çalışacağım. Çünkü hamileliği bir hastalık gibi görmüyorum. İlk hamileliğimde de doğuma kadar çalışmıştım." dedi

"KÜÇÜK SELİM GELİYOR"

Bengü, ikinci bebeklerine eşinin ismi Selim'i koyacaklarını söyledi. Bengü, "Toplamda kaç çocuk sahibi olmayı istiyorsunuz?" sorusuna, "Babamıza kalsa 4-5 tane olacak ama bende o yok, yaş sınırını aşıyorum. İkinci ile sahalara veda etmeyi düşünüyorum. Bir kız bir erkek yeter. Babasını çok seviyorum, oğlunu da çok seveceğim" yanıtını verdi.