Bir Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bir Küçük Eylül Meselesi konusu ne, oyuncuları kim?
2014 yılı Sevgililer Günü'nde vizyona giren Bir Küçük Eylül Meselesi isimli film geçtiğimiz günlerde televizyonda yayınlandı. Bunun üzerine izleyiciler film hakkında araştırma yapmaya başladılar. Peki, Bir küçük eylül meselesi nerede çekildi? Bir Küçük Eylül Meselesi konusu ne, oyuncuları kim? İşte filmle ilgili bilinmeyenler...
Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek'in bulunduğu Bir Küçük Eylül Meselesi isimli film televizyon ekranlarında yayınlandı. Filmi seyredenler film hakkında birçok bilgiye ulaşmak istiyorlar. Bu bağlamda, Bir Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bir Küçük Eylül Meselesi konusu ne, oyuncuları kim? Detaylar haberimizde...
BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Bir Küçük Eylül Meselesi filminin çekimleri; İstanbul, Bozcaada'da gerçekleştirilmiştir.
BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?
FİLMİN KONUSU
Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Eylül karakteri hayatta istediği her şeye sahip olan; Güzel, neşeli, eğlenceli bir kişi. Ancak geçirdiği kazadan sonra son 1 ayını unutuyor.
Etrafında bulunan herkes kendisine hiçbir problem bulunmadığını söylüyorlar. Eylül ise bir şeylerin doğru olmadığını düşünüyor. Tamamen içgüdülerine dayanarak Bozcaada'ya gitme kararı verir. Orada tesadüf eseri hiç tanışmadığı tuhaf bir adamla (Engin Akyürek - Tekin) karşılaşır. Bu gizemli kişi kendisinden emin olarak Eylül'e kendisini hatırlatması gerektiğin ve aşık olduğu kişi olduğunu söylemektedir.
FİLMİN OYUNCULARI
Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kerem Deren yapmıştır. Yapımını Ay Yapım, yapımcılığını Kerem Çatay üstlenmiştir. Filmin oyuncu kadrosu ise şu şekildedir:
Farah Zeynep Abdullah - Eylül
Engin Akyürek - Tekin
Ceren Moray - Berrak
Onur Tuna - Atıl
Serra Keskin - Gülşah
Ege Aydan
Ebru Aykaç
Merve Bulut
Hüseyin Pehlivan
Cenk Kayhan
Engin Benli
Pınar Bulut
Kerem Deren