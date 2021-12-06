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Bir Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bir Küçük Eylül Meselesi konusu ne, oyuncuları kim?

2014 yılı Sevgililer Günü'nde vizyona giren Bir Küçük Eylül Meselesi isimli film geçtiğimiz günlerde televizyonda yayınlandı. Bunun üzerine izleyiciler film hakkında araştırma yapmaya başladılar. Peki, Bir küçük eylül meselesi nerede çekildi? Bir Küçük Eylül Meselesi konusu ne, oyuncuları kim? İşte filmle ilgili bilinmeyenler...

Bir Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bir Küçük Eylül Meselesi konusu ne, oyuncuları kim?

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek'in bulunduğu Bir Küçük Eylül Meselesi isimli film televizyon ekranlarında yayınlandı. Filmi seyredenler film hakkında birçok bilgiye ulaşmak istiyorlar. Bu bağlamda, Bir Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bir Küçük Eylül Meselesi konusu ne, oyuncuları kim? Detaylar haberimizde...

Bir Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bir Küçük Eylül Meselesi konusu ne, oyuncuları kim?

BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Küçük Eylül Meselesi filminin çekimleri; İstanbul, Bozcaada'da gerçekleştirilmiştir.

Bir Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bir Küçük Eylül Meselesi konusu ne, oyuncuları kim?

BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?

FİLMİN KONUSU

Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı Eylül karakteri hayatta istediği her şeye sahip olan; Güzel, neşeli, eğlenceli bir kişi. Ancak geçirdiği kazadan sonra son 1 ayını unutuyor.

Bir Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bir Küçük Eylül Meselesi konusu ne, oyuncuları kim?

Etrafında bulunan herkes kendisine hiçbir problem bulunmadığını söylüyorlar. Eylül ise bir şeylerin doğru olmadığını düşünüyor. Tamamen içgüdülerine dayanarak Bozcaada'ya gitme kararı verir. Orada tesadüf eseri hiç tanışmadığı tuhaf bir adamla (Engin Akyürek - Tekin) karşılaşır. Bu gizemli kişi kendisinden emin olarak Eylül'e kendisini hatırlatması gerektiğin ve aşık olduğu kişi olduğunu söylemektedir.

Bir Küçük Eylül Meselesi nerede çekildi? Bir Küçük Eylül Meselesi konusu ne, oyuncuları kim?

FİLMİN OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Kerem Deren yapmıştır. Yapımını Ay Yapım, yapımcılığını Kerem Çatay üstlenmiştir. Filmin oyuncu kadrosu ise şu şekildedir:

Farah Zeynep Abdullah - Eylül

Engin Akyürek - Tekin

Ceren Moray - Berrak

Onur Tuna - Atıl

Serra Keskin - Gülşah

Ege Aydan

Ebru Aykaç

Merve Bulut

Hüseyin Pehlivan

Cenk Kayhan

Engin Benli

Pınar Bulut

Kerem Deren

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